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Узбекские стартапы могут подать на участие в Life Science Pitch Day

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15778516/Uzbekskie-startapy-mogut-podat-na-uchastie-v-Life-Science-Pitch-Day.html

Приветствуются компании, разрабатывающие IT-решения для онкологии, офтальмологии, женского здоровья, кардиологии, радиологии, а также проекты в области цифрового растениеводства от стадии MVP и выше.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Международный концерн Bayer и Российский фонд венчурных инвестиций открывают набор стартапов и технологических компаний на ежегодную питч-сессию для решений в сферах Agro Tech и Digital Health — Life Science Pitch Day, сообщает Spot.

Принять участие смогут стартапы из Узбекистана, а победители пройдут в акселератор G4A Moscow вне конкурса и получат возможность запустить пилот с Bayer.

"Приветствуются компании, разрабатывающие IT-решения для онкологии, офтальмологии, женского здоровья, кардиологии, радиологии, а также проекты в области цифрового растениеводства от стадии MVP и выше. При этом принять участие в отборе могут и другие решения в области цифровой медицины", - говорится в информации.

Подать заявку можно до 24 января 2021 года.

В случае успешного прохождения отбора эксперты ФРИИ и Bayer помогут стартапам подготовиться к питч-сессии, которая состоится 11 февраля. В этом году мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

Теги:
стартап, технологии, IT-технологии, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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