Как государство поддержит наманганских фермеров

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по развитию плодоовощеводства и виноградарства в Касансайском, Чартакском и Янгикурганском районах Наманганской области".

Для стимулирования хозяйств, специализирующихся на выращивании сертифицированных семян овощных, бобовых и масличных культур, а также саженцах фруктовых деревьев и виноградников в данных районах в течение трех лет на 50% уменьшится земельный налог.

Кроме того, с 1 февраля 2021 года таким хозяйствам за счет средств Госфонда поддержки предпринимательской деятельности будет компенсироваться часть процентной ставки по кредитам в нацвалюте, превышающая основную ставку ЦБ, но не более 10 процентных пунктов, а также до 30% части процентной ставки по кредитам, выделяемым в иностранной валюте, но не более 3 процентных пунктов.

Этим трем районам, специализирующимся, главным образом, на выращивании зерна, плодов и овощей, определили планы по:

увеличению объемов производства, переработки и экспорта продовольственной продукции;

оптимальному размещению сельхозпроизводства под урожай 2021 -2022 годов с учетом сокращения площадей под зерновыми культурами;

специализации на садоводстве и виноградарстве, а также выращивании овощных, картофельных, бобовых и масличных культур.

Увеличение производства и экспорта продовольственной продукции способствует росту занятости населения.

Это предусматривает эффективную эксплуатацию действующих земельных площадей путем размещения овощных, картофельных, бобовых и масличных культур на сплошных площадях, а также сооружения интенсивных фруктовых садов и виноградников плантационным методом.

В частности, на резервной земельной площади высадят интенсивные сады и виноградники плантационным методом и отдадут на лизинговой основе населению сроком на семь лет.

Документом также утвержден адресный перечень проектов перерабатывающих организаций, холодильных хранилищ и теплиц, запланированных к реализации в Касансайском, Чартакском и Янгикурганском районах в 2021–2022 годах.

Администрация Наманганской области выделит земельные участки, находящиеся в резерве хокимиятов районов, вносящим прямые инвестиции сельхозкластерам, организациям-экспортерам, перерабатывающим организациям, многопрофильным фермерским хозяйствам и создаваемым новым кооперациям.

На развитие сельской инфраструктуры в рамках проекта с участием МФИ в 21 отстающем по экономическому и социальному развитию районе Ферганской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей выделено 183,6 миллиона долларов.

С 2021 года в Узбекистане стимулируется внедрения водосберегающих технологий при выращивании сельхозпродукции, согласно которому предоставляются субсидии на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий и части расходов на кредиты.