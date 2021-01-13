Ученые дали прогноз по развитию COVID-19 на ближайшие 10 лет

Ожидается, что через 10 лет вирус SARS-CoV-2 приобретет эндемический характер заболевания.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Американские ученые составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие.

Для этого специалисты изучили четыре известных коронавируса человека семейства HCoV. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Вывод такой: в последующие 10 лет вирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических. То есть это будет заболевание, характерное для определенной местности.

В свою очередь, иммунитет, который выработается в детстве после болезни в легкой форме, будет сформирован на всю жизнь.

Ученые считают, что когда вирус доразовьется до эндемического уровня, то впервые подхватить его можно будет в возрасте 3-5 лет. И по всем симптомам и характеру протекания заболевания это будет похоже на простуду.

Что касается людей старшего возраста, то, в основном, они будут переносить коронавирус в легкой форме. По словам исследователей, это будет возможно благодаря антителам, которые выработаются еще в детстве.

Что же до массовой вакцинации, то специалисты заверили, что она не потребуется. Дело в том, что эта прививка обеспечивает лишь кратковременную защиту от повторного заражения.

Однако ученые подчеркнули: это прогноз на ближайшие 10 лет. Сейчас же масштабная вакцинация жизненно важна.