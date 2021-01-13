Блогер Илья Варламов попал в "африканский плен"

По словам россиянина, в Южном Судане его и еще четверых человек "сняли с самолета, отвезли в отделение местного КГБ", где "посадили в камеру с телевизором и осиными гнездами".

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Известного российского блогера-урбаниста Илью Варламова задержали в Южном Судане. Об этом он рассказал в "Живом Журнале".

"Сегодня меня, мою жену Любу, Петра Верзилова, Вадима Гинзбурга и Ивана Боганцева задержали в Южном Судане", — написал Варламов в посте под заголовком "<...> Репортаж из африканского плена".

По словам блогера, это произошло в городе Капоэта, куда он прилетел на пересадку в Джубу — столицу республики.

"Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении", — рассказал Варламов.

Всю группу арестовали. По словам блогера, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство. В дипмиссии подтвердили, что россияне обратились за консульской помощью.