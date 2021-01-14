Глава Минкульта: инвестируйте в образование детей, а не в роскошные свадьбы

В рамках карантинных мер в Узбекистане установили порядок проведения свадеб с ограниченным количеством гостей — 30 человек. В целом общество довольно тем, что размер и стоимость банкетов были уменьшены.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков призвал распоряжаться деньгами правильно.

По его словам, более целесообразно было бы вкладывать деньги в образование своих детей, а не в роскошные банкеты по случаю бракосочетания.

Назарбеков заявил, что поддерживает введенные в стране ограничения на количество гостей, которых можно пригласить на свадьбу.

"Чтобы большие банкетные залы продолжили свою деятельность, их можно превратить в рестораны или кафе. Лично я как гражданин поддерживаю проведение скромных свадеб. Потому что я сам долго был в этой сфере и во многих случаях мне было жаль людей. Я видел, как они пять лет скитаются по России, работают там чернорабочими, болеют, чтобы в итоге все заработанные деньги потратить на однодневную свадьбу и снова уехать работать за границу", — заявил глава Минкульта.

Он отметил, что население Узбекистана воспринимает пышные свадьбы уже как обязательство. Однако это не так, если руководствоваться разумом.

"Я думаю, если люди свои накопленные деньги будут вкладывать в обучение и образование своих детей или еще на что-то такого рода, а не устраивать пышные свадьбы, занимая деньги, то это будет полезно как для них самих, так и для всего общества", — подчеркнул Назарбеков.

Однако государство не может в одиночку сформировать эту национальную идею. Ее формирует и сам народ, а для этого "нужно получать знания", указал министр.

"Мы играли и смеялись, у нас были большие свадьбы, мы использовали даже вертолеты на наших свадьбах — мы все попробовали. Таких свадеб, как у нас, не было еще во всем мире, они были самыми пышными. Я думаю, что было бы правильно, если бы мы больше заботились о науке, а не только о роскошной свадьбе", — продолжил Назарбеков.

Когда это осознание придет, граждане Узбекистана будут направлять свой лишний капитал в образование детей, заключил глава Минкульта.