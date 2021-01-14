11:16 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

Глава Минкульта: инвестируйте в образование детей, а не в роскошные свадьбы

© AFP 2018 / PHILIP FONG
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0e/15781790.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15781890/Glava-Minkulta-investiruyte-v-obrazovanie-detey-a-ne-v-roskoshnye-svadby.html

В рамках карантинных мер в Узбекистане установили порядок проведения свадеб с ограниченным количеством гостей — 30 человек. В целом общество довольно тем, что размер и стоимость банкетов были уменьшены.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков призвал распоряжаться деньгами правильно.

© AP Photo / Michael Probst
Обычная узбекская свадьба: молодожены прибыли в ресторан на конях - видео

По его словам, более целесообразно было бы вкладывать деньги в образование своих детей, а не в роскошные банкеты по случаю бракосочетания. 

Назарбеков заявил, что поддерживает введенные в стране ограничения на количество гостей, которых можно пригласить на свадьбу.

"Чтобы большие банкетные залы продолжили свою деятельность, их можно превратить в рестораны или кафе. Лично я как гражданин поддерживаю проведение скромных свадеб. Потому что я сам долго был в этой сфере и во многих случаях мне было жаль людей. Я видел, как они пять лет скитаются по России, работают там чернорабочими, болеют, чтобы в итоге все заработанные деньги потратить на однодневную свадьбу и снова уехать работать за границу", — заявил глава Минкульта. 

Он отметил, что население Узбекистана воспринимает пышные свадьбы уже как обязательство. Однако это не так, если руководствоваться разумом.

"Я думаю, если люди свои накопленные деньги будут вкладывать в обучение и образование своих детей или еще на что-то такого рода, а не устраивать пышные свадьбы, занимая деньги, то это будет полезно как для них самих, так и для всего общества", — подчеркнул Назарбеков. 

Однако государство не может в одиночку сформировать эту национальную идею. Ее формирует и сам народ, а для этого "нужно получать знания", указал министр. 

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
Карантин не помеха: член узбекской камеди-группы сыграл пышную свадьбу

"Мы играли и смеялись, у нас были большие свадьбы, мы использовали даже вертолеты на наших свадьбах — мы все попробовали. Таких свадеб, как у нас, не было еще во всем мире, они были самыми пышными. Я думаю, что было бы правильно, если бы мы больше заботились о науке, а не только о роскошной свадьбе", — продолжил Назарбеков.

Когда это осознание придет, граждане Узбекистана будут направлять свой лишний капитал в образование детей, заключил глава Минкульта. 

Теги:
дети, Образование, свадьба, Министерство культуры Узбекистана, Озодбек Назарбеков



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться