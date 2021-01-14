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Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15786452/Doktor-Myasnikov-usomnilsya-v-estestvennom-proiskhozhdenii-COVID-19.html

ВОЗ и большинство ученых неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет естественное происхождение.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение по поводу причин возникновения COVID-19, пандемия которого бушует в мире.

Он рассказал, что вокруг ранее не известной инфекции было создано немало теорий. Однако правы оказались те ученые, которые утверждали, что главная отличительная черта нового коронавируса — его непредсказуемость. 

"Можно позлорадствовать: вот, ошиблись, недооценили! А можно подумать: почему? Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний", — написал врач в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что "всегда был противником теории искусственного происхождения вируса". 

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Однако чем больше он наблюдает за процессом распространения инфекции, тем больше он начинает в этом сомневаться. 

Мясников заявил, что у него все меньше "уверенности в том, что все идет, согласно законам природы". 

"Вернись я на 9 месяцев назад, я бы и тогда повторил все тоже, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня...", — подчеркнул врач.

По его словам, "смутные сомнения" вызывает и "артподготовка мировых СМИ", которая шла впереди последующих событий.

Мясников отметил, что это, конечно же, все фантазии, но все же крайне подозрительно. 

К настоящему времени в мире выявлено 92,3 миллиона случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 1,98 миллиона человек, выздоровели — 51 миллиона. 

Теги:
пандемия, коронавирус, доктор



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