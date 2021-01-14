Нацгвардейцы Узбекистана заговорят по-китайски

В какой сфере деятельности планируется использовать иностранный язык, в силовом ведомстве не сообщают.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Курсанты и преподаватели Военно-технического института Национальной гвардии Узбекистана приступили к изучению китайского языка.

Нацгвардия Узбекистана Нацгвардейцы на занятии по изучению китайского языка

По данным пресс-службы силового ведомства, основной целью проводимых занятий являются формирование речевых умений и навыков для практического применения китайского языка в устной и письменной форме. Где именно планируется использовать этот иностранный язык - не сообщается.

"На первом установочном занятии состоялся обмен мнениями о создании в институте двух тематических классов китайского языка и культуры, рассмотрен вопрос о направлении одаренных курсантов в высшие образовательные учреждения Китайской Народной Республики для обучения китайскому языку", - информируется в релизе.

Отмечается, что занятия проводит преподаватель Центра языкового образования и сотрудничества Китая Ван Чунхой.