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Нацгвардейцы Узбекистана заговорят по-китайски

Нацгвардия Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15788713/Natsgvardeytsy-Uzbekistana-zagovoryat-po-kitayski.html

В какой сфере деятельности планируется использовать иностранный язык, в силовом ведомстве не сообщают.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Курсанты и преподаватели Военно-технического института Национальной гвардии Узбекистана приступили к изучению китайского языка. 

Нацгвардия Узбекистана
Нацгвардейцы на занятии по изучению китайского языка

По данным пресс-службы силового ведомства, основной целью проводимых занятий являются формирование речевых умений и навыков для практического применения китайского языка в устной и письменной форме. Где именно планируется использовать этот иностранный язык - не сообщается. 

"На первом установочном занятии состоялся обмен мнениями о создании в институте двух тематических классов китайского языка и культуры, рассмотрен вопрос о направлении одаренных курсантов в высшие образовательные учреждения Китайской Народной Республики для обучения китайскому языку", - информируется в релизе. 

Отмечается, что занятия проводит преподаватель Центра языкового образования и сотрудничества Китая Ван Чунхой.

Теги:
Национальная гвардия Узбекистана, нацгвардия, Узбекистан, Китай



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