Нацгвардейцы Узбекистана заговорят по-китайски

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Курсанты и преподаватели Военно-технического института Национальной гвардии Узбекистана приступили к изучению китайского языка.
По данным пресс-службы силового ведомства, основной целью проводимых занятий являются формирование речевых умений и навыков для практического применения китайского языка в устной и письменной форме. Где именно планируется использовать этот иностранный язык - не сообщается.
"На первом установочном занятии состоялся обмен мнениями о создании в институте двух тематических классов китайского языка и культуры, рассмотрен вопрос о направлении одаренных курсантов в высшие образовательные учреждения Китайской Народной Республики для обучения китайскому языку", - информируется в релизе.
Отмечается, что занятия проводит преподаватель Центра языкового образования и сотрудничества Китая Ван Чунхой.