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Почему в ташкентском метро происходит скопление пассажиров - ответ руководства

© Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
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По информации руководства УП "Тошкент метрополитени" предпринимаются все необходимые меры для улучшения качества обслуживания пассажиров.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Ташкентском метрополитене рассказали, как избежать толпы в вагонах и у касс, а также объяснили, почему там скапливается столько пассажиров.

В последнее время в Сети стали распространяться сообщения касательно скопления пассажиров в часы пик на платформах станций Ташкентского метрополитена и в подвижных составах. В частности, речь идет о станциях "Чиланзар", "Мирзо Улугбек" и "Новза".

"После открытия Сергелийской ветки метро на Чиланзарской линии пассажиропоток увеличился в часы пик (07:00–09:00 и 17:00–19:00 часы). При сложившихся обстоятельствах, в настоящее время со стороны ведомства приняты меры по сокращению интервала движения между пассажирскими составами, а после спада интенсивного пассажиропотока интервал движения поездов снова увеличивается", - говорится в сообщении.

По информации руководства УП "Тошкент метрополитени" предпринимаются все необходимые меры для улучшения качества обслуживания пассажиров. Также в часы пик, в зависимости от интенсивности пассажиропотока, открываются дополнительные кассы.

Оказывается, столпотворения вызывает и такой факт как не правильное размещение пассажиров по всей длине платформы. Пассажиры пытаются попасть только в головной или хвостовой вагоны поезда, при этом в серединных вагонах бывает достаточно места.

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"Практика показывает, что в связи с введением единой транспортной карты для оплаты проезда возникают столпотворения возле касс. Между тем, для пополнения баланса на картах оплаты кроме билетных касс существует несколько альтернатив, о которых мы и причастные не раз сообщали. В частности, имеется возможность пополнения баланса при помощи приложения ATTO (генерация QR-кодов), технологии NFC, платёжных систем PayMe и Apelsin, банковских карт платежной системы HUMO", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, рядом с кассами, установлены специальные инфокиоски, где пассажиры также могут пополнить баланс единой транспортной карты и настроить дополнительные услуги, такие как SMS-информирование.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро



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