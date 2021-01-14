Экс-хоким Ташкента назначен на должность замминистра транспорта Узбекистана

С 2011 года по конец апреля 2018 года Усманов возглавлял администрацию Ташкента, пока его не сменил на этом посту Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Рахманбек Усманов назначен на должность заместителя министра транспорта Узбекистана - такое постановление подписал сегодня президент Шавкат Мирзиёев.

Он родился в 1960 году в Ташкенте, в 1982-м окончил Ташкентский автодорожный институт по специальности инженер-механик.

Ранее работал первым заместителем председателя руководителя Агентства автомобильного транспорта (с апреля 2018 года), хокимом Яккасарайского района столицы (2003-2005) и первым заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района (2001-2003).

С 2011 года по конец апреля 2018 года Усманов возглавлял администрацию Ташкента, пока его не сменил на этом посту Джахонгир Артыкходжаев.