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Хоким Юнусабадского района Рахманбек Усманов

Экс-хоким Ташкента назначен на должность замминистра транспорта Узбекистана

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210114/15790949/Eks-khokim-Tashkenta-naznachen-na-dolzhnost-zamministra-transporta-Uzbekistana.html

С 2011 года по конец апреля 2018 года Усманов возглавлял администрацию Ташкента, пока его не сменил на этом посту Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Рахманбек Усманов назначен на должность заместителя министра транспорта Узбекистана - такое постановление подписал сегодня президент Шавкат Мирзиёев.

Он родился в 1960 году в Ташкенте, в 1982-м окончил Ташкентский автодорожный институт по специальности инженер-механик.

Ранее работал первым заместителем председателя руководителя Агентства автомобильного транспорта (с апреля 2018 года),  хокимом Яккасарайского района столицы (2003-2005) и первым заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района (2001-2003).

С 2011 года по конец апреля 2018 года Усманов возглавлял администрацию Ташкента, пока его не сменил на этом посту Джахонгир Артыкходжаев.

Теги:
назначения, назначение, хоким, хоким, Узбекистан, Узбекистан



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