МЧС Узбекистана опровергло слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища

Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы прорыве Кайраккумского водохранилища, расположенного в соседнем Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В МЧС Узбекистана опровергли сообщения о прорыве Кайраккумского водохранилища, заявление министерства опубликовано на официальном Telegram-канале.

Накануне в социальных сетях распространилась информация о якобы прорыве Кайраккумского водохранилища, расположенного на территории Таджикистана. Слухи привели к панике среди жителей ряда районов Сырдарьинской области Узбекистана, расположенных вблизи от водохранилища. Люди начали покидать свои дома.

"Информация о прорыве ложная и не имеет под собой никакой основы. Согласно точным данным чрезвычайного ведомства Таджикистана, Кайраккумское водохранилище находится в целостности и функционирует в штатном режиме", — говорится в публикации.

В министерстве призвали граждан не верить слухам.