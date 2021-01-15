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Кайраккумское водохранилище. Архивное фото

МЧС Узбекистана опровергло слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15791378/MChS-Uzbekistana-oproverglo-slukhi-o-proryve-Kayrakkumskogo-vodokhranilischa.html

Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы прорыве Кайраккумского водохранилища, расположенного в соседнем Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В МЧС Узбекистана опровергли сообщения о прорыве Кайраккумского водохранилища, заявление министерства опубликовано на официальном Telegram-канале.

Накануне в социальных сетях распространилась информация о якобы прорыве Кайраккумского водохранилища, расположенного на территории Таджикистана. Слухи привели к панике среди жителей ряда районов Сырдарьинской области Узбекистана, расположенных вблизи от водохранилища. Люди начали покидать свои дома.

"Информация о прорыве ложная и не имеет под собой никакой основы. Согласно точным данным чрезвычайного ведомства Таджикистана, Кайраккумское водохранилище находится в целостности и функционирует в штатном режиме", — говорится в публикации.

В министерстве призвали граждан не верить слухам.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Кайраккумское водохранилище, МЧС Узбекистана



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