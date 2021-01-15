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Узбекистан уже закупил более 35 миллионов вакцин от коронавируса

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15797886/Uzbekistan-uzhe-zakupil-bolee-35-millionov-vaktsin-ot-koronavirusa.html

По информации издания, вакцины против коронавируса поступают на рынок рекордными темпами, сокращая время разработки на несколько лет.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Узбекистан заказал 37 миллионов доз вакцин от коронавируса для 110% населения, сообщает Bloomberg.

"На сегодняшний день было введено более 35 миллионов доз в 49 странах. Доставка еще миллиардов будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались", - говорится в сообщении.

В Казахстане заказали вакцин только для 11% населения (2 млн человек), в Кыргызстане - для 5% населения (319 тыс человек), в Таджикистане - 5% (465 тыс человек). 

По информации издания, вакцины против коронавируса поступают на рынок рекордными темпами, сокращая время разработки на несколько лет. Такая скорость частично финансируется богатыми странами, такими как США, чья программа Operation Warp Speed ​​помогла субсидировать разработку и производство полдюжины новых вакцин.

Напомним, "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцинация в Узбекистане
Министерство инновационного развития Узбекистана
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Вакцина была создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в начале декабря доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцины "Cпутник V". Образцы передали узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Узбекистан, Узбекистан



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