ФАО построила и передала 14 теплиц жителям Кашкадарьинской области

Помощь была оказана в рамках проекта ФАО/ГЭФ CACILM-2 (Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции)

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Жителям Камашинского района Кашкадарьинской области на безвозмездной основе передали 14 новых теплиц.

Пресс-служба ФАО ФАО безвозмездно построила и передала 14 теплиц жителям Кашкадарьинской области

Помощь была оказана в рамках проекта ФАО/ГЭФ CACILM-2 и стала частью более глобального содействия республике в борьбе с глобальным кризисом, вызванном пандемией коронавируса.

Теперь у жителей появились новые возможности для расширения хозяйства, что, в перспективе, позволит увеличить доход. Теплицы были установлены в общинах "Саркаш", "Бадахшон" и "Лойқасой".

"Принимая решение об оказании этого содействия, мы стремились выполнить задачу сохранения сельским домохозяйствам их средств производства сельхоз продукции и самообеспечения продуктами питания в период пандемии и изоляции, а также обеспечить им возможности для дальнейшего развития по окончании сложнейшей для всего мира ситуации с вирусом", — пояснил региональный координатор проекта Махмуд Шаумаров.

ФАО активно помогала сельскому населению Узбекистана в 2020 году.

Жителям Бухарского района Бухарской области и Камашинского района Кашкадарьинской области были безвозмездно переданы насосы (31 штука), мотокультиваторы (10), а также саженцы (30 тысяч) томатов, огурцов, баклажанов и перца.

Кроме того, граждане получили 10,75 килограмма минеральных удобрений. Тоже бесплатно.

Эти меры направлены на поддержку сельского населения, столкнувшегося с определенными сложностями в период карантина.

"Малообеспеченные семьи, которым оказана поддержка, были отобраны на основе "железной тетради" — списка граждан, оставшихся во время карантина без работы и нуждающихся в социальной защите", — заявил хоким Камашинского района Кашкадарьинской области Батыр Тогаев.

Владельцы новых теплиц остались очень довольны.

"Теплица удобная, современная. Мы в ней будем выращивать различные пряные травы, кориандр, чеснок, огурцы и помидоры. Надеемся на протяжении года работать и получать доход. Если постараться, можно получить прибыль в 10-15 млн сумов. Благодарим за помощь, моя семья очень рада. Это такая большая поддержка для нашего домашнего хозяйства", — поделился своими впечатлениями Музаффар Жовкиев.

В скором времени 20 новых теплиц от ФАО также получат жители Бухарского района Бухарской области.