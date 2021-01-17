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Мощное землетрясение в Афганистане ощутили сразу в 11 городах Узбекистана

© AFP 2018 / ADEK BERRY
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210117/15801656/Moschnoe-zemletryasenie-v-Afganistane-oschutili-srazu-v-11-gorodakh-Uzbekistana.html

Cила подземных толчков составила 5,8 балла на глубине 200 километров.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Этой ночью в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое было зафиксировано в Афганистане.

"17 января в 01.02 по ташкентскому времени (16 января в 20.02 по Гринвичу) в Афганистане произошло землетрясение. Координаты: 36,43 градуса северной широты; 70,64 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,8. Глубина — 200 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находилcя в 552 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении. 

Подземные толчки ощутили жители сразу 11 городов республики:

  • Ташкент: 552 километра, 2-3 балла;
  • Наманган: 516 километров, 2 балла;
  • Андижан: 506 километров, 2 балла;
  • Фергана: 451 километр, 2 балла;
  • Гулистан: 479 километров, 2 балла;
  • Джизак: 477 километров, 2 балла;
  • Самарканд: 482 километра, 2-3 балла;
  • Бухара: 658 километров, 2 балла;
  • Термез: 312 километра, 3 балла;
  • Карши: 505 километров, 2 балла;
  • Навои: 613 километра, 2 балла. 

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Теги:
Узбекистан, Афганистан, землетрясение



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