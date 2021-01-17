Мощное землетрясение в Афганистане ощутили сразу в 11 городах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Этой ночью в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое было зафиксировано в Афганистане.

"17 января в 01.02 по ташкентскому времени (16 января в 20.02 по Гринвичу) в Афганистане произошло землетрясение. Координаты: 36,43 градуса северной широты; 70,64 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,8. Глубина — 200 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находилcя в 552 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

Подземные толчки ощутили жители сразу 11 городов республики:

Ташкент: 552 километра, 2-3 балла;

Наманган: 516 километров, 2 балла;

Андижан: 506 километров, 2 балла;

Фергана: 451 километр, 2 балла;

Гулистан: 479 километров, 2 балла;

Джизак: 477 километров, 2 балла;

Самарканд: 482 километра, 2-3 балла;

Бухара: 658 километров, 2 балла;

Термез: 312 километра, 3 балла;

Карши: 505 километров, 2 балла;

Навои: 613 километра, 2 балла.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.