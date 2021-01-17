Узбекистан придумал 2 способа заинтересовать иностранных авиаперевозчиков

Речь идет о скидках, которые будут предоставляться зарубежным авиакомпаниям. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана придумали, как повысить привлекательность страны в глазах иностранных авиаперевозчиков.

АО UzAirports объявила о предоставлении зарубежным авиакомпаниям больших скидок.

"При реализации специальной программы по "Зиёрат-туризм" с целью перевозки паломников, согласованной АО Uzbekistan Airports с Госкомтуризмом, иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах", — говорится в официальном сообщении.

Также авиаперевозчикам предоставят дифференцированную скидку до 30% на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов:

для новых авиакомпаний при выполнении полетов по новым направлениям и развитию маршрутов

в международные аэропорты Узбекистана;

в международные аэропорты Узбекистана; на новые маршруты для действующих иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из региональных аэропортов республики;

"на дополнительные частоты, осуществляемые к действующим количествам рейсов".

Данные меры призваны расширить географию полетов на территории Узбекистана и повысить общую привлекательность страны на международной арене.