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Узбекистан придумал 2 способа заинтересовать иностранных авиаперевозчиков

© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210117/15802508/Uzbekistan-pridumal-2-sposoba-zainteresovat-inostrannykh-aviaperevozchikov.html

Речь идет о скидках, которые будут предоставляться зарубежным авиакомпаниям. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана придумали, как повысить привлекательность страны в глазах иностранных авиаперевозчиков. 

АО UzAirports объявила о предоставлении зарубежным авиакомпаниям больших скидок.  

"При реализации специальной программы по "Зиёрат-туризм" с целью перевозки паломников, согласованной АО Uzbekistan Airports с Госкомтуризмом, иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах", — говорится в официальном сообщении.

Также авиаперевозчикам предоставят дифференцированную скидку до 30% на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов:

  • для новых авиакомпаний при выполнении полетов по новым направлениям и развитию маршрутов
    в международные аэропорты Узбекистана;
  • на новые маршруты для действующих иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из региональных аэропортов республики;
  • "на дополнительные частоты, осуществляемые к действующим количествам рейсов".

Данные меры призваны расширить географию полетов на территории Узбекистана и повысить общую привлекательность страны на международной арене. 

Теги:
льготы, Узбекистан, Uzbekistan airports, авиакомпания, скидки, самолет



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