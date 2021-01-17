Узбекистан придумал 2 способа заинтересовать иностранных авиаперевозчиков

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана придумали, как повысить привлекательность страны в глазах иностранных авиаперевозчиков.
АО UzAirports объявила о предоставлении зарубежным авиакомпаниям больших скидок.
"При реализации специальной программы по "Зиёрат-туризм" с целью перевозки паломников, согласованной АО Uzbekistan Airports с Госкомтуризмом, иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в международных аэропортах", — говорится в официальном сообщении.
Также авиаперевозчикам предоставят дифференцированную скидку до 30% на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов:
- для новых авиакомпаний при выполнении полетов по новым направлениям и развитию маршрутов
в международные аэропорты Узбекистана;
- на новые маршруты для действующих иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из региональных аэропортов республики;
- "на дополнительные частоты, осуществляемые к действующим количествам рейсов".
Данные меры призваны расширить географию полетов на территории Узбекистана и повысить общую привлекательность страны на международной арене.