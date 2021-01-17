Сколько чиновников были привлечены к ответственности в 2020 году

Общий ущерб составил 500,102 миллиарда сумов. Взыскано было 355,754 миллиарда — это 71%.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Генеральной прокуратуре озвучили данные по числу должностных преступлений, совершенных в ушедшем 2020 году.

Генпрокуратура Узбекистана Анализ преступности должностных лиц

Отмечается, что с начала года по 1 148 уголовным делам к уголовной ответственности были привлечены 1 723 должностных лица.

Большинство из них — 1 669 человек — являлись сотрудниками подразделений министерств, ведомств и организаций районного (городского) уровня, 45 — представителями областных ведомств, еще 9 — сотрудниками республиканского уровня.

О каких преступлениях идет речь?

По данным Генпрокуратуры, в 2020-м было зафиксировано 660 имущественных хищений и 127 случаев взяточничества.

Также за прошлый год 167 человек были пойманы на мошенничестве, 47 — злоупотребили своими должностными полномочиями (25, в свою очередь, их превысили).

Кроме того, 11 сотрудников совершили должностной подлог, 22 проявили должностную халатность, еще 280 лиц совершили иные преступления.