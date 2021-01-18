Le Monde: ЕС утвердил вакцину Pfizer под давлением, и этому есть доказательство

К таким выводам пришли журналисты, изучив материалы электронной переписки EMA, которые стали доступны после атаки хакеров.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На представителей Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС, медицинский регулятор ЕС) оказывалось давление при сертификации вакцин от коронавируса.

В частности, речь идет о препаратах Pfizer-BioNTech и Moderna.

Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Ее журналисты изучили материалы электронной переписки ЕАЛС, которые стали доступны после атаки хакеров.

Скандальная статья вышла накануне.

"Пять из электронных писем со множеством адресатов (что, следовательно, снижает вероятность того, что они были объектами манипуляций) позволяют судить о давлении, оказывавшемся на агентство для ускорения процесса утверждения первой вакцины от COVID-19", — говорится в материале.

Из обнародованной переписки следует, что при утверждении той же самой Pfizer были проблемы. И они, к слову, "имеются до сих пор".

Вот три "основных возражения", которые имелись у европейского агентства против этой вакцины:

были проинспектированы не все производственные площадки;

отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин;

выявлены качественные различия между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Иными словами, испытывали одно, а на поток могли поставили другое.

Этот момент вызывал наибольшее беспокойство исследователей, занимавшихся оценкой качества вакцины, пишет Le Monde.

Тем не менее препарат Pfizer был одобрен.

Издание пишет, что ЕАЛС окончательно утвердил вакцину 21 декабря 2020 года — спустя три недели после того, как это сделала Британия, и спустя две — после США.

"Это говорит о том, что Европейскому агентству потребовалось, несмотря ни на что, некоторое время на решение проблемы качества перед ее одобрением", — отметила газета.

И эта задержка была расценена как "малоприемлемая Европейской комиссией". Об этом тоже говорится в рассекреченной переписке.

На днях стало известно, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу.

Это было якобы обусловлено модернизацией производственных мощностей.

Вместе с тем все чаще предаются огласке истории, связанные с этим препаратом.

Так, сообщалось о свыше 30 летальных случаев после прививки от Pfizer (но пока не установлено, что это как-то связано с введенной вакциной).

Также накануне о целом букете выявленных побочных эффектов написала газета The Times of Israel.

В частности, у 13 израильтян после прививки Pfizer развился временный паралич лица.

Еще у трех человек появился металлический привкус во рту, у двух — затруднение дыхания, а один пациент вовсе потерял сознание.