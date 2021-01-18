Прививочные паспорта при COVID: хорошо или бессмысленно — ответила биолог

Эксперт считает, что пройти вакцинацию просто необходимо, поскольку даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а еще потому что никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, попросту нет.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Вводить систему так называемых прививочных паспортов как одну из мер по предотвращению распространения COVID-19 абсолютно бессмысленно.

Такое мнение выразила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Не очень понятно, к чему вся история с вакцинными паспортами. Она к тому, чтобы прекратить распространение заболевания, наверное? Но паспорт и прививка не решают эту задачу. Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка не гарантия", — заявила специалист в беседе с РИА Новости.

По ее словам, человек, прошедший вакцинацию, спокойно может подхватить вирус, переболеть им в легкой форме или бессимптомно, но при этом стать разносчиком для окружающих.

"Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета, или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверение о защищенности", — продолжила Баранова.

Биолог отметила, что одна и та же прививка, сделанная разным людям, даст разные результаты.

Выделится основная группа, которая будет защищена от вируса, то есть или не заболеет, или переболеет легко, но будут и те, кто привит, но тем не менее заболеет.

"Тут не прививка виновата, а история пациента - например, проходил ли он ранее химиотерапию опухоли. У них будет ноль антител, и что делать? Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: "Вам для курорта в Швейцарии медотвод" или: "На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда". Каждому ясно, что такой подход не сработает", — пояснила Баранова.

Между тем специалист заявила, что дебатировать вокруг длительности защиты иммунитета после прививки можно долго, но это не отменяет того факта, что вакцинироваться нужно обязательно.

Баранова считает, что хотя бы частичная защита — лучше, чем ничего.