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Уровень верховенства права в регионах будет измерять особый индекс

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15808057/Uroven-verkhovenstva-prava-v-regionakh-teper-budet-izmeryat-osobyy-indeks.html

Индикаторы внесут в автоматизированную информационную систему Huquq ustuvorligi, которую запустят до 1 мая 2021 года.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению эффективного механизма определения состояния обеспечения верховенства права в Республике Узбекистан".

Чтобы создать эффективные механизмы обеспечения, необходимо изучать и проводить оценку исполнения принимаемых правовых актов.

Это должно усилить ответственность органов власти и управления на местах за обеспечение верховенства права и законности, а также улучшить позиции страны в соответствующих международных рейтингах и индексах.

Индекс верховенства права регионов будет определяться на основе статистических показателей и результатов проводимых социологических опросов по следующим направлениям:

  • соблюдение актов законодательства;
  • обеспечение прав и свобод граждан;
  • правосудие и исполнение судебных решений;
  • установление правопорядка и обеспечение безопасности;
  • эффективный контроль за деятельностью органов исполнительной власти на местах;
  • эффективность противодействия коррупции;
  • прозрачность институтов власти.

Индикаторы индекса будут внесены в автоматизированную информационную систему Huquq ustuvorligi, которую запустят до 1 мая 2021-го.

Статуя богини правосудия
pixabay
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Ежегодно до 1 марта Министерство юстиции совместно с Республиканским центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" планирует проводить социальные опросы, а до 1 мая составлять Индекс верховенства права регионов за прошедший год.

Результаты будут публиковаться в СМИ до 15 мая, а также обсуждаться на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и столицы.

Минюсту поручено совместно с Верховным судом, Центром "Ижтимоий фикр" в двухмесячный срок утвердить программы проведения соцопросов по определению индекса среди населения и экспертов.

В Узбекистане проводятся последовательные реформы по обеспечению надежной защиты прав человека, расширению возможностей доступа к правосудию, созданию благоприятных условий для свободного функционирования институтов гражданского общества и уменьшению факторов, порождающих коррупцию.

С 1 октября 2019 года Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре ведет Единую электронную базу исполнительных документов.

Теги:
новая система, Узбекистан



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