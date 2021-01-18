Уровень верховенства права в регионах будет измерять особый индекс

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по внедрению эффективного механизма определения состояния обеспечения верховенства права в Республике Узбекистан".
Чтобы создать эффективные механизмы обеспечения, необходимо изучать и проводить оценку исполнения принимаемых правовых актов.
Это должно усилить ответственность органов власти и управления на местах за обеспечение верховенства права и законности, а также улучшить позиции страны в соответствующих международных рейтингах и индексах.
Индекс верховенства права регионов будет определяться на основе статистических показателей и результатов проводимых социологических опросов по следующим направлениям:
- соблюдение актов законодательства;
- обеспечение прав и свобод граждан;
- правосудие и исполнение судебных решений;
- установление правопорядка и обеспечение безопасности;
- эффективный контроль за деятельностью органов исполнительной власти на местах;
- эффективность противодействия коррупции;
- прозрачность институтов власти.
Индикаторы индекса будут внесены в автоматизированную информационную систему Huquq ustuvorligi, которую запустят до 1 мая 2021-го.
Ежегодно до 1 марта Министерство юстиции совместно с Республиканским центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" планирует проводить социальные опросы, а до 1 мая составлять Индекс верховенства права регионов за прошедший год.
Результаты будут публиковаться в СМИ до 15 мая, а также обсуждаться на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и столицы.
Минюсту поручено совместно с Верховным судом, Центром "Ижтимоий фикр" в двухмесячный срок утвердить программы проведения соцопросов по определению индекса среди населения и экспертов.
В Узбекистане проводятся последовательные реформы по обеспечению надежной защиты прав человека, расширению возможностей доступа к правосудию, созданию благоприятных условий для свободного функционирования институтов гражданского общества и уменьшению факторов, порождающих коррупцию.
С 1 октября 2019 года Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре ведет Единую электронную базу исполнительных документов.