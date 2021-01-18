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Флакон с вакциной Pfizer/BioNTech от COVID-19

Узбекистан заказал 100 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech

REUTERS / Gonzalo Fuentes
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1026)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15808925/Uzbekistan-zakazal-100-tysyach-doz-vaktsiny-PfizerBioNTech.html

Вопрос о закупке препарата прорабатывается в сотрудничестве с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках международного механизма COVAX.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, в рамках механизма COVAX, заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.

"В настоящее время ведутся работы по импорту в Узбекистан 100 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech", — приводит слова Юсупалиева пресс-служба Минздрава на своем Telegram-канале.

Замминистра уточнил, что вопрос о закупке вакцины Comirnaty прорабатывается в сотрудничестве с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках международного механизма COVAX.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Юсупалиев напомнил, что вакцину Comirnaty необходимо хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия со строгим соблюдением высоких требований холодовой цепи.

"В стране есть такие холодильники, сейчас началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации и обучению медицинского персонала", — добавил замминистра.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря прошлого года доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения. Численность населения РУз превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба Министерства инновационного развития сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие пять тысяч местных добровольцев. Срок испытаний — 14 месяцев.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1026)
Теги:
Минздрав Узбекистана, коронавирус, Баходир Юсупалиев, Узбекистан, Вакцина



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