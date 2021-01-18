Узбекистан заказал 100 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, в рамках механизма COVAX, заявил заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.
"В настоящее время ведутся работы по импорту в Узбекистан 100 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech", — приводит слова Юсупалиева пресс-служба Минздрава на своем Telegram-канале.
Замминистра уточнил, что вопрос о закупке вакцины Comirnaty прорабатывается в сотрудничестве с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках международного механизма COVAX.
"В стране есть такие холодильники, сейчас началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации и обучению медицинского персонала", — добавил замминистра.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения. Численность населения РУз превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба Министерства инновационного развития сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие пять тысяч местных добровольцев. Срок испытаний — 14 месяцев.