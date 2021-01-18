Скончался известный исполнитель узбекских макомов Рахматжон Курбонов

За годы его руководства ансамблем "Лазги" хорезмские классические песни и танцы получили особо широкое распространение в республике и во всем мире. Певец также был награжден орденом Трудовой Славы.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Ушел из жизни выдающийся представитель узбекского классического пения, заслуженный артист Узбекистана и Каракалпакстана Рахматжон Курбонов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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За свою творческую деятельность Курбонов покорил сердца любителей искусства и внес достойный вклад в развитие узбекского национально-классического певческого искусства. За годы его руководства ансамблем "Лазги" хорезмские классические песни и танцы получили особо широкое распространение в республике и во всем мире. Певец также был награжден орденом Трудовой Славы.

"В связи со смертью Рахматжона Курбонова, директора Хорезмской областной филармонии, уникального педагога, одного из столпов хорезмского искусства, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал министр культуры Озодбек Назарбеков.

К шедеврам заслуженного артиста относятся песни "Чоргох", "Талкини Рост", "Катта сувора", "Чапандози сувора", "Базиргоний", "Каро кузим", "Насруллойи", "Махсус", "Феруз-1", "Феруз-II", "Оразибон" и другие классические музыкальные произведения.