В Самаркандской области завдетсадом избила мальчика при других детях — видео

В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространился видеоролик, на котором видно, как заведующая детсадом на глазах у других детей избивает одного из воспитанников.

Инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района Самаркандской области, сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.