В Самаркандской области завдетсадом избила мальчика при других детях — видео

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В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространился видеоролик, на котором видно, как заведующая детсадом на глазах у других детей избивает одного из воспитанников.
Инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района Самаркандской области, сообщают в прокуратуре.
Отмечается, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.