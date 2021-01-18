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Дети в детском саду

В Самаркандской области завдетсадом избила мальчика при других детях — видео

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15811264/V-Samarkandskoy-oblasti-zavdetsadom-izbila-malchika-pri-drugikh-detyakh--video.html

В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространился видеоролик, на котором видно, как заведующая детсадом на глазах у других детей избивает одного из воспитанников.

Инцидент произошел в дошкольном образовательном учреждении №13 Булунгурского района Самаркандской области, сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Теги:
дети, избиение, детский сад, Самаркандская область



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