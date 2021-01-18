Рождаемость и смертность в Узбекистане в 2020 году — пугающие данные

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году появилось на свет 841,8 тысячи детей, сообщили в Госкомстате республики.
Коэффициент рождаемости на тысячу человек населения увеличился на 0,3 промилле по сравнению с 2019 годом— до 24,6 промилле.
Скончалось в прошлом году 175,6 тысячи человек, коэффициент смертности увеличился на 0,5 промилле и составил 5,1 промилле. В 60 процентах случаев причиной ухода из жизни стали болезни системы кровообращения, восемь процентов пришлись на новообразования, 7,2 процента — на болезни органов дыхания, 4,4 процента — на болезни органов пищеварения, 4,4 процента — на несчастные случаи, отравления и травмы, 4,4 процента — на инфекционные и паразитарные заболевания и 11,6 процента — на другие болезни.
Напомним, первая за годы независимости перепись населения Узбекистана намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.