Рождаемость и смертность в Узбекистане в 2020 году — пугающие данные

Государственный комитет по статистике представил отчет о демографической ситуации в стране за январь-декабрь прошлого года. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021-го составляла 34 558,9 тысячи человек. При этом смертность выросла на 13%.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году появилось на свет 841,8 тысячи детей, сообщили в Госкомстате республики.

Коэффициент рождаемости на тысячу человек населения увеличился на 0,3 промилле по сравнению с 2019 годом— до 24,6 промилле.

Скончалось в прошлом году 175,6 тысячи человек, коэффициент смертности увеличился на 0,5 промилле и составил 5,1 промилле. В 60 процентах случаев причиной ухода из жизни стали болезни системы кровообращения, восемь процентов пришлись на новообразования, 7,2 процента — на болезни органов дыхания, 4,4 процента — на болезни органов пищеварения, 4,4 процента — на несчастные случаи, отравления и травмы, 4,4 процента — на инфекционные и паразитарные заболевания и 11,6 процента — на другие болезни.

В возрасте до года умерло 2,1 тысячи детей них 58,2 процента — от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 20,3 процента — от болезней органов дыхания, 10,7 процента — от врожденных аномалий, 3,5 процента — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 1,7 процента — от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,7 процента — от болезней органов пищеварения, 4,9 процента — от других болезней.

Напомним, первая за годы независимости перепись населения Узбекистана намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.