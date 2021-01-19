Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо масок

Причина заключается в том, что респираторы FFP2 плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Ношение респираторов FFP2 может стать для жителей Германии обязательным, сообщает таблоид Bild.

Причина заключается в том, что эти респираторы плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц.

По данным издания, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если 19 января будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу.

С начала эпидемии в Германии зафиксировано свыше 2,05 миллиона случаев заражения и 47,6 тысячи смертей. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.