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Девушка в респираторе

Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо масок

© CC0 / Unsplash / engin akyurt
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210119/15815544/Zhiteley-Germanii-mogut-obyazat-nosit-respiratory-vmesto-masok.html

Причина заключается в том, что респираторы FFP2 плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Ношение респираторов FFP2 может стать для жителей Германии обязательным, сообщает таблоид Bild.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Причина заключается в том, что эти респираторы плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц.

По данным издания, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если 19 января будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу.

С начала эпидемии в Германии зафиксировано свыше 2,05 миллиона случаев заражения и 47,6 тысячи смертей. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.

Теги:
респиратор, медицинская маска, Германия



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