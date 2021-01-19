Шавкат Мирзиёев назвал главную суть идеологии Узбекистана

Глава государства подчеркнул, что самой большой угрозой являются равнодушие и безразличие, в минимизации наблюдающихся сегодня социальных проблем не хватает участия старшего поколения в воспитании, недостаточен общественный контроль.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе, сообщает пресс-служба.

"Если экономика – организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность – его сердце и душа. Раз мы решили построить новый Узбекистан, мы опираемся на две прочные столпы. Первый – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второй – сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии наших предков и национальных ценностях", - заявил глава государства.

В недавнем Послании главы государства Олий Мажлису, на первом Форуме молодежи Узбекистана и расширенном заседании Совета безопасности были обозначены актуальные задачи в сфере духовности, так как в ней накопилось много вопросов, ожидающих своего решения. Некоторые не до конца осознают суть национальной идеи, поверхностно относятся к ней, ошибочно отождествляя ее со старой идеологией. В связи с этим президент назвал главную суть идеологии нашей страны:

"Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа, – заявил Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что самой большой угрозой являются равнодушие и безразличие, в минимизации наблюдающихся сегодня социальных проблем не хватает участия старшего поколения в воспитании, недостаточен общественный контроль.

На совещании отмечалось, что само время требует научно обоснованного анализа социально-духовной обстановки в обществе. Именно отсутствие такого подхода к организации духовно-просветительской работы не позволяет достичь ожидаемых результатов.

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В связи с этим указано на необходимость критического изучения и коренного совершенствования работы Республиканского центра духовности и просветительства.

Президент предложил создать на базе учебного заведения "Маънавият тарғиботчиси" этого центра Институт социально-духовных исследований.

Определено, что отныне Республиканский центр духовности и просветительства будет координировать духовно-просветительскую деятельность всех территориальных советов, министерств, ведомств и организаций.

Будет значительно усилено материально-техническое обеспечение центра и его организаций. Научно-исследовательская и пропагандистско-агитационная работа Центра будет реорганизована.

Также даны указания по повышению эффективности духовно-просветительской работы в школах, средних специальных и высших образовательных учреждениях. Во всех вузах и их филиалах будет введена в пределах имеющихся штатных единиц должность проректора по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе.

Дано указание построить в областных центрах дома духовности и просвещения на основе типового проекта, выделить сфере дополнительные штатные единицы за счет местных бюджетов.

Выдвинуто предложение о превращении комплекса "Парк Победы" в Ташкенте в научный центр по изучению военной истории и героизма предков.

Перед ответственными лицами поставлена задача разработать концепцию развития исторической науки в Узбекистане до 2030 года. Поручено укрепить статус узбекского языка как государственного, внедрить современные технологии его изучения в стране и за рубежом.

В целях продвижения национальной идеи, повышения эффективности духовно-просветительской работы, дальнейшего развития литературы и культуры чтения в обществе на базе общественного фонда "Ижод" будет создан Фонд поддержки духовности и творчества.

"Если кто-то думает, что вопрос духовности – это только работа Центра духовности или отдельно взятого министерства, ведомства, то ошибается. Это одна из главнейших, важнейших задач, стоящих перед всеми нами", – подчеркнул президент.