Мальчик, чей брат погиб в страшном ДТП, попросил помощи у Мирзиёева — видео

Трагедия произошла 24 августа 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе 15-го квартала Юнусабадского района. Виновником аварии стал экс-сотрудник ГУВД, который находился тогда в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Сети распространилось видео, которое записал маленький мальчик в надежде, что его посмотрит президент.

Ребенок обратился к главе республики с просьбой установить светофор, где летом машина насмерть сбила его маленького брата.

"Здравствуйте, дедушка президент. <...> Я обращаюсь к Вам за помощью, чтобы Вы поставили светофор напротив магазина "Арбат" на улице Юнусота. У нас очень много аварий. Сбивают людей. 24 августа 2020 года мою маму и моего братика сбил пьяный гаишник на пешеходном переходе. Моя мама выжила, а мой братишка умер. Ему было 2,5 годика", — рассказал ребенок.

По его словам, сотрудник ГАИ понес наказание — его посадили на пять лет.

"Я очень прошу Вас, чтобы Вы поставили светофор. Спасите жизни стариков и детей. Мои родители обновили пешеходный переход, поставили дорожные знаки и шумовую полосу", — продолжил мальчик.

Он рассказал, что его семья обращалась ко "всем работникам, начальникам ГАИ и махалли" с просьбой установить светофор, однако дело не сдвинулось с мертвой точки.

"Никто не помогает и не ставит светофор. У нас много колледжей, детсадиков, школ", — воскликнул ребенок.

Мальчик также попросил наказать всех водителей, которые садятся за руль пьяными.