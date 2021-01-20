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Мальчик, чей брат погиб в страшном ДТП, попросил помощи у Мирзиёева — видео

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15822748/Malchik-chey-brat-pogib-v-strashnom-DTP-poprosil-pomoschi-u-Mirzieva--video.html

Трагедия произошла 24 августа 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе 15-го квартала Юнусабадского района. Виновником аварии стал экс-сотрудник ГУВД, который находился тогда в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Сети распространилось видео, которое записал маленький мальчик в надежде, что его посмотрит президент. 

Ребенок обратился к главе республики с просьбой установить светофор, где летом машина насмерть сбила его маленького брата.

"Здравствуйте, дедушка президент. <...> Я обращаюсь к Вам за помощью, чтобы Вы поставили светофор напротив магазина "Арбат" на улице Юнусота. У нас очень много аварий. Сбивают людей. 24 августа 2020 года мою маму и моего братика сбил пьяный гаишник на пешеходном переходе. Моя мама выжила, а мой братишка умер. Ему было 2,5 годика", — рассказал ребенок. 

По его словам, сотрудник ГАИ понес наказание — его посадили на пять лет. 

Знак аварийной остановки
Pixabay
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"Я очень прошу Вас, чтобы Вы поставили светофор. Спасите жизни стариков и детей. Мои родители обновили пешеходный переход, поставили дорожные знаки и шумовую полосу", — продолжил мальчик. 

Он рассказал, что его семья обращалась ко "всем работникам, начальникам ГАИ и махалли" с просьбой установить светофор, однако дело не сдвинулось с мертвой точки. 

"Никто не помогает и не ставит светофор. У нас много колледжей, детсадиков, школ", — воскликнул ребенок. 

Мальчик также попросил наказать всех водителей, которые садятся за руль пьяными. 

Теги:
Юнусабад, Ташкент, авария, светофор, Президент, Шавкат Мирзиёев, ребенок, ДТП



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