В Узбекистан снова нагрянут морозы

Холодный циклон, сформировавшийся над центральными районами европейской части России, опустится на Узбекистан в виде дождя и снега.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое понижение температуры в ближайшие дни, сообщили в Узгидромете.

Согласно данным, 21-23 января на территорию Узбекистана через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область).

Завтра по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям пройдут осадки в виде дождя и снега. По сообщению синоптиков, 22 января осадки ожидаются уже по всей республике (дождь с переходом в снег), по предгорным и горным районам снег, местами возможен сильный. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

В эти дни ветер усилится до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

Ночью 22-23 января температура воздуха понизится до 5-10 градусов мороза, днем – не превысит показатель в 5 градусов ниже нуля, по северу – ночью до 12-15 градусов мороза, днем – до минус 8.

На дорогах возможна гололедица.