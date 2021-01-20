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В Ташкенте пресечена контрабанда парфюмерии почти на полмиллиарда сумов

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15827271/V-Tashkente-presechena-kontrabanda-parfyumerii-pochti-na-polmilliarda-sumov.html

Нелегальная продукция была обнаружена в домах двух иностранцев, снимающих жилье. В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета вместе с представителями правоохранительных органов провели в столице оперативное мероприятие, в ходе которого был выявлен незаконный оборот парфюмерной продукции.

Во время расследования было установлено, что в домах, арендованных двумя иностранными гражданами, хранится парфюмерно-косметическая продукция бренда California стоимостью 415,5 миллиона сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.

Теги:
Государственный таможенный комитет, парфюмерия, контрабанда, Ташкент



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