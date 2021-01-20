В Ташкенте пресечена контрабанда парфюмерии почти на полмиллиарда сумов

Нелегальная продукция была обнаружена в домах двух иностранцев, снимающих жилье. В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета вместе с представителями правоохранительных органов провели в столице оперативное мероприятие, в ходе которого был выявлен незаконный оборот парфюмерной продукции.

Во время расследования было установлено, что в домах, арендованных двумя иностранными гражданами, хранится парфюмерно-косметическая продукция бренда California стоимостью 415,5 миллиона сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.