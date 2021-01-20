В ГУВД Ташкента произошли кадровые изменения

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В руководящем составе главного управления назначены замначальника Главного управления внутренних дел и начальник одного из управлений.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В столичном ГУВД сообщили о новых назначениях в руководящем составе главного управления.
Полковник Холматов Тимур Баходирович стал замначальника ГУВД Ташкента – начальником Управления обеспечения безопасного туризма.
Полковник Шамсутдинов Хусниддин Фатхутдинович занял должность начальника Управления финансового и материально-технического обеспечения ГУВД Ташкента.