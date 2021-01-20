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В ГУВД Ташкента произошли кадровые изменения

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15828975/V-GUVD-Tashkenta-proizoshli-kadrovye-izmeneniya.html

В руководящем составе главного управления назначены замначальника Главного управления внутренних дел и начальник одного из управлений.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В столичном ГУВД сообщили о новых назначениях в руководящем составе главного управления.

Полковник Холматов Тимур Баходирович стал замначальника ГУВД Ташкента – начальником Управления обеспечения безопасного туризма.

Полковник Шамсутдинов Хусниддин Фатхутдинович занял должность начальника Управления финансового и материально-технического обеспечения ГУВД Ташкента.

 

 

 

 

Теги:
Ташкент, назначения, ГУВД Ташкента



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