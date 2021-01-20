В ГУВД Ташкента произошли кадровые изменения

Сейчас в числе приоритетных задач стран-участниц союза - восстановление деловой активности и рост занятости людей в странах союза.

Также планируется списать задолженность по суммам излишних выплат, выявленную по результатам проверок по назначению и выплатам пенсий и пособий по состоянию на 1 января 2021 года.