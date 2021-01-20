Кому повысят зарплату и социальные пособия с 1 февраля

Также планируется списать задолженность по суммам излишних выплат, выявленную по результатам проверок по назначению и выплатам пенсий и пособий по состоянию на 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. С 1 февраля 2021 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий повысится на 10%.

Размер пенсий между тем не изменится, сообщили в пресс-службе Внебюджетного пенсионного фонда.

Напомним, что постановлением президента от 30 декабря 2020-го в рамках закона "О государственном бюджете РУз на 2021 год" с 1 февраля:

повышаются размеры зарплаты работников бюджетных учреждений и организаций и стипендий в 1,1 раза;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 747,3 тысячи сумов (сейчас 679 330);

базовая расчетная величина устанавливается в размере 245 тысяч сумов (сейчас 223 тысячи).

Кроме того, пособие по уходу за ребенком до двух лет составит 434 тысячи сумов, а материальная помощь малообеспеченным семьям увеличится в два раза — с 326 тысячи сумов до 653 тысячи сумов.

Размеры пособий для семей с детьми до 14 лет составят:

семьям с одним ребенком — 144,1 тысячи сумов;

с двумя детьми — 238,7 тысячи сумов;

с тремя и более — 334,4 тысячи сумов.

Единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи увеличивается с 434 тысячи до 1,085 миллиона сумов.

В целях создания наиболее благоприятных условий для граждан при назначении пенсий и пособий планируется с 1 июня 2021-го при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, рассчитывать на основе имеющихся в трудовой книжке записей о трудовом стаже лица без истребования каких-либо подтверждающих документов.

Кроме того, пенсии и пособия будут назначаться и выплачиваться по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания.

Также планируется списать задолженность по суммам излишних выплат, выявленную по результатам проверок по назначению и выплатам пенсий и пособий по состоянию на 1 января 2021 года.