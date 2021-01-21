Банкам запретили звонить должникам по ночам — новое постановление ЦБ

С 8 вечера до 8 утра по местному времени банкам теперь нельзя устно напоминать клиентам об имеющейся задолженности.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Центробанк утвердил постановление "О внесении изменений и дополнений в Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимодействия с потребителями банковских услуг".

Отныне банкам запрещено:

начислять проценты в размере более половины годовой суммы займа по договорам микрозаймов, взыскание комиссии и неустойки (штраф, пеня), применение иных мер ответственности по таким договорам;

взимать платежи по рассмотрению кредитных заявок, обслуживанию ссудных счетов, по выделению кредита, а также взыскание неустойки (штраф, пеня) за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физлицами и субъектами малого бизнеса;

устно напоминать клиенту об имеющейся задолженности в период с 20.00 до 8.00 по местному времени.

Новое постановление предусматривает и другие изменения, касающиеся банковской деятельности и услуг.

"Сокращен срок предоставления договора о предоставлении банковских услуг, заявления потребителя и документа, подтверждающего предоставление кредита, с 10 до 5 рабочих дней (п. 12)", — говорится на портале.

Кроме того, минимальный срок погашения задолженности клиентом теперь будет составлять 10 дней.

Еще одно нововведение — исключен 30-дневный срок, по истечении которого банк имел право подать иск против потребителя.

О других изменениях можно прочитать в документе.