17:34 21 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Банкам запретили звонить должникам по ночам — новое постановление ЦБ

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
Получить короткую ссылку
908 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15831334/Bankam-zapretili-zvonit-dolzhnikam-po-nocham--novoe-postanovlenie-TsB.html

С 8 вечера до 8 утра по местному времени банкам теперь нельзя устно напоминать клиентам об имеющейся задолженности.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Центробанк утвердил постановление "О внесении изменений и дополнений в Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимодействия с потребителями банковских услуг".

Отныне банкам запрещено:

  • начислять проценты в размере более половины годовой суммы займа по договорам микрозаймов, взыскание комиссии и неустойки (штраф, пеня), применение иных мер ответственности по таким договорам;
  • взимать платежи по рассмотрению кредитных заявок, обслуживанию ссудных счетов, по выделению кредита, а также взыскание неустойки (штраф, пеня) за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физлицами и субъектами малого бизнеса;
  • устно напоминать клиенту об имеющейся задолженности в период с 20.00 до 8.00 по местному времени.

Новое постановление предусматривает и другие изменения, касающиеся банковской деятельности и услуг.

Хакеры
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
ЦБ предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества

"Сокращен срок предоставления договора о предоставлении банковских услуг, заявления потребителя и документа, подтверждающего предоставление кредита, с 10 до 5 рабочих дней (п. 12)", — говорится на портале.

Кроме того, минимальный срок погашения задолженности клиентом теперь будет составлять 10 дней.

Еще одно нововведение — исключен 30-дневный срок, по истечении которого банк имел право подать иск против потребителя.

О других изменениях можно прочитать в документе

Теги:
Узбекистан, Звонки, ЦБ, банки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться