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Какой должна быть тканевая маска, чтобы она защищала — ответ инфекциониста

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15832382/Kakoy-dolzhna-byt-tkanevaya-maska-chtoby-ona-zaschischala--otvet-infektsionista.html

Красивые маски — это "понты", убеждена эксперт. Впрочем, есть несколько моментов, которые делают тканевую маску также эффективной в защите от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Тканевые маски нужно воспринимать как нижнее белье — стирать их также часто, убеждена заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

© Sputnik / Варвара Гертье
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"Одной и той же маской нельзя пользоваться больше 2-4 часов, потому что человек потеет, человек выделяет огромное количество нормальных бактерий, с которыми он живет в любви и дружбе, но в ту минуту, когда они оседают на ткани внутри маски и получают от нашего дыхания влажную и теплую среду, они начинают размножатся, а когда их становится непропорционально много, они могут вызывать у человека заболевания", — пояснила специалист.

По ее словам, поскольку носить одну тканевую маску можно всего пару часов, то их следует носить с собой сразу несколько штук.

Приходя домой, первое, что нужно сделать, — это бросить маску в стирку, чтобы убить все скопившиеся бактерии.

"Это не маска, которую можно бросить на тумбочку и на следующее утро надеть, так как между волокнами ткани могут остаться бактерии. В ту минуту, когда вы кинули маску на тумбочку, вы туда кинули кучу бактерий. Пришли, сняли и бросили в стирку", — отметила Гольцман.

Далее маску следует обязательно прогладить, добавила эксперт.

"Можно гладить, можно постирать в горячей воде, чтобы они прошли тепловую обработку. Дело же не в том, чтобы маска была не мятая, а чтобы оставшиеся бактерии прошли термообработку. Если вы стираете в стиральной машине, вы можете поставить температуру 80 градусов, и это будет термообработкой. При стирке вручную вы не можете это делать кипятком, вы будете стирать при комнатной температуре, а это не является термообработкой, и в таком случае лучше прогладить", — сказала врач.

Впрочем, когда речь идет о защите дыхательных путей, то предпочтение стоит отдавать все-таки хирургическим маскам.

© REUTERS / Issei Kato
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"Эти красивые маски, с блестками, вышивками — просто смешны. Они еще хуже, потому что поди их постирай. Между блестками останется столько бактерий. Лучше обычные хирургические маски, которые вы меняете, выбрасываете каждые два часа", — отметила Гольцман.

Однако иногда и тканевые маски могут защищать. Все зависит от количества слоев в них. К примеру, или есть полиуретановый слой снаружи, то он будет отторгать бактерии. 

В идеале нужно, чтобы многоразовая маска имела три слоя: "внутри мягкий к телу слой, снаружи - похожий на шелк слой, на котором с трудом оседают бактерии, и внутри слой". 

Теги:
пандемия, инфекция, коронавирус, здоровье, ткань, медицинская маска, защитные маски



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