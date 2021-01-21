В Ташкентской области задержан бизнесмен при получении взятки $3,7 млн

Правонарушитель был пойман с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Cотрудники СГБ и Департамента при Генпрокуратуре провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан мужчина при получении денежных средств за незаконное оформление земельных участков. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Узбекистан 24".

Во время расследования выяснилось, что один из предпринимателей Кибрайского района неоднократно обращался в хокимияты Ташкентской области с просьбой о выделении земли для садоводства и пастбищ, но получал отказы.

Руководитель предприятия Asiyan milk best, специализирующегося на животноводстве, предложил оформить на его имя 360 га орошаемых земель в Куйичирчикском районе и еще 100 га неофициально используемых земель из резерва хокимията данного района.

За свои услуги мужчина попросил $3,7 млн, а также дополнительно $20 тысяч для якобы передачи денег должностным лицам за оформление всех необходимых документов.

При получении от предпринимателя $3,7 млн глава компании Asiyan milk best был задержан с поличным.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.