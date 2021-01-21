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Светлана Сладкова и Вадим Коженов

Региональное отделение ФМР открылось в Санкт-Петербурге

Пресс-служба Федерации мигрантов России
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210121/15838234/Regionalnoe-otdelenie-FMR-otkrylos-v-Sankt-Peterburge.html

Федерация мигрантов России — общественная организация, объединяющая представителей диаспор как бывших советских республик — Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Санкт-Петербурге открылось региональное отделение Федерации мигрантов России по Ленинградской области, сообщили в ФМР.

По данным пресс-службы, в минувший вторник президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов встретился с представителем нового регионального отделения Светланой Сладковой. Стороны "официально подтвердили свое дальнейшее сотрудничество".

© Sputnik / Кирилл Брага
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Ленинградское отделение ФМР находится по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 4. Номера телефонов: +7 (994) 421 07 47, +7 (921) 589 68 98, +7 (962) 681 23 45.

Федерация мигрантов России — общественная организация, объединяющая представителей диаспор как бывших советских республик — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья — Индии, Пакистана, Непала, Афганистана и многих других.

Филиалы организации работают во многих субъектах РФ.

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Теги:
Федерация мигрантов России, Мигранты, трудовые мигранты



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