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Американский телеведущий Ларри Кинг

Умер телеведущий Ларри Кинг

© Sputnik / Алексей Юшенков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210123/15849645/Umer-televeduschiy-Larri-King.html

Легендарный американский тележурналист, ведущий ток-шоу Larry King Live скончался на 88 году жизни.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался на 88 году жизни, сообщается на его странице в Twitter.

"Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе", — говорится в заявлении.

Кинг был болен коронавирусом. В начале января стало известно, что его госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе. 

В 2017 году телеведущий рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го он прошел через ангиопластику, в 2020-м перенес инсульт.

Соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга выразил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В беседе с РИА Новости он отметил, что Кинг был "одним из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов".

Передача Larry King Live выходила на канале CNN непрерывно в течение 25 лет — с 1985 по 2010 год — и в результате была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. За свою долгую карьеру телеведущий провел более сорока тысяч интервью с кинозвездами, бизнесменами, общественными деятелями и политиками, в том числе с Владимиром Путиным.

Теги:
телеведущий, телевидение, Журналист, журналистика, Ларри Кинг, США



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