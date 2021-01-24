На участках, где выращивают органическую продукцию, установят особые знаки

С 2021 года ежегодно до 1 октября будет сформирован адресный список земельных участков хозяйств, выращивающих органическую сельскохозяйственную продукцию и собирающих урожай дикорастущей растительной продукции.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане определили порядок установки знаков и указателей на земельных участках органического происхождения, сообщает информационная служба Минюста.

Подписано соответствующее постановление, в котором установлено, что с 2021 года ежегодно до 1 октября будет сформирован адресный список земельных участков хозяйств, выращивающих органическую сельскохозяйственную продукцию и собирающих урожай дикорастущей растительной продукции.

Запланированы также меры по изучению топонимического расположения и итогов статистических анализов за последние три года, проведению лабораторных анализов качества и показателей безопасности почвы, грунтовых и сточных вод на земельных участках таких хозяйств.

Предприятия, которые выращивают органическую сельскохозяйственную продукцию и собирают урожай дикорастущей растительной продукции должны будут установить знаки и указатели, которые позволили бы отличить их территорию от тех земельных участков, на которых сельхозпродукция выращивается традиционным способом.