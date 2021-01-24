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На участках, где выращивают органическую продукцию, установят особые знаки

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210124/15853494/Na-uchastkakh-gde-vyraschivayut-organicheskuyu-produktsiyu-ustanovyat-osobye-znaki.html

С 2021 года ежегодно до 1 октября будет сформирован адресный список земельных участков хозяйств, выращивающих органическую сельскохозяйственную продукцию и собирающих урожай дикорастущей растительной продукции.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане определили порядок установки знаков и указателей на земельных участках органического происхождения, сообщает информационная служба Минюста.

Орошение земли
© CC0 / pixabay.com
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Подписано соответствующее постановление, в котором установлено, что с 2021 года ежегодно до 1 октября будет сформирован адресный список земельных участков хозяйств, выращивающих органическую сельскохозяйственную продукцию и собирающих урожай дикорастущей растительной продукции.

Запланированы также меры по изучению топонимического расположения и итогов статистических анализов за последние три года, проведению лабораторных анализов качества и показателей безопасности почвы, грунтовых и сточных вод на земельных участках таких хозяйств.

Предприятия, которые выращивают органическую сельскохозяйственную продукцию и собирают урожай дикорастущей растительной продукции должны будут установить знаки и указатели, которые позволили бы отличить их территорию от тех земельных участков, на которых сельхозпродукция выращивается традиционным способом. 

Теги:
Постановление, Узбекистан, Сельское хозяйство



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