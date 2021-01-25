Доктор Мясников ответил на 7 самых частых вопросов про вакцинацию

Нужно ли делать прививку, если уже переболел? А что насчет новых штаммов COVID? Следует ли переживать из-за снижающегося уровня антител? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые распространенные вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации.

Вопрос №1: какой вакциной прививаться?

Специалист объяснил, что делать стоит тем препаратом, который доступен в России. Мясников напомнил: сейчас в стране доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"Я думаю, что принцип колбасного отдела тут неуместен: "мне 100 грамм "Докторской", или нет — пожалуй ветчинки!". Поскольку определенная разница есть (одна предположительно обеспечивает более долгую защиту, другая, скорее всего, больше подойдет людям с хроническими заболеваниями), то принимать решение надо по совету врача", — написал медик в своем Telegram-канале.

Кроме того, нужно учитывать, что скоро в России появятся еще несколько вариантов вакцин, из которых тоже можно будет выбрать.

Вопрос №2: можно ли вкалывать вакцину при онкологии и других заболеваниях?

Да, для этой группы людей как никогда важно защитить свой иммунитет от развития тяжелой формы COVID-19.

Мясников отметил, что нет исследований, из которых бы следовало, что вакцина может быть опасна для этих пациентов.

Также нельзя предсказать, насколько вакцина окажется для них эффективной.

"Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий", — пояснил Мясников.

Для дополнительной профилактики врач посоветовал капать в нос препарат "Интерферон Гамма" — его можно применять всем пациентам.

Вопрос №3: нужно ли делать прививку, если уже переболел?

Нет, до осени точно не нужно. По мнению медика, иммунитет сохранится и на более долгое время.

Вопрос №4: за границу будут выпускать только тех, кто привился вакциной Pfizer?

"Поймите: о "впустят" вопрос пока не стоит. Нас пока не впустят ни с "Пфайзером", ни без! Европейский союз и США закрыты для всех извне и пока только ужесточают меры", — заявил Мясников.

По его мнению, в будущем, возможно, у пассажиров будут проверять уровень антител.

Впрочем, это все пока не ясно и остается на уровне слухов. Их породили в том числе разговоры об отмене обязательного карантина при въезде из некоторых стран ЕС для вакцинированных.

"Но еще раз: тут речь идет о передвижениях внутри ЕС и у них пока единственно доступная вакцина — "Пфайзер", — добавил врач.

Вопрос №5: эффективны ли уже имеющиеся вакцины против новых штаммов COVID?

Да, современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.

Если и появляются сообщения о том, что антитела плазмы выздоровевших пациентов не помогают при лечении новых штаммов, то тут скорее речь идет о том, что сама плазма может быть не самым эффективным методом лечения, считает Мясников.

Вопрос №6: какой процент населения надо привить, чтобы достичь коллективного иммунитета?

"Коллективный иммунитет нужен только невакцинированным: аллергикам, отказникам и проч. Теоретически, коллективный иммунитет требует 70-90% вакцинированных. Но это чтобы "выдавить" вирус из нашей среды (если такое вообще возможно с коронавирусом). Для того чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40% (во всяком случае ученые обсуждают именно такие цифры)", — написал специалист.

Но тут надо также понимать две вещи:

Коллективный иммунитет нужен только невакцинированным: аллергикам, отказникам и другим категориям граждан; Не обязательно дожидаться именно коллективного иммунитета. Можно выработать свой личный, пройдя вакцинацию.

Вопрос №7 (для переболевших): стоит ли переживать из-за уменьшающегося количества антител?

Нет, это естественный процесс. Так происходит при любых вирусных инфекциях, причем иногда очень быстро.

"Это нормально, у нас есть клеточный иммунитет, клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом. Как это будет соотноситься с иммунными паспортами — мне не ясно....", — пояснил доктор.

Напомним, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире близится к рекордной отметке в 100 миллионов.

Из них 54,7 миллиона человек выздоровели, 2,13 миллиона — скончались.