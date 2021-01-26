"Золотой" утюг, соколы и обезьянки — что незаконно везут через таможню Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik, Анна Желиховская. С сотрудниками таможенного контроля пассажиры встречаются в аэропорту, а также при пересечении границы Узбекистана на поезде или автомобиле.
При осмотре багажа используются служебные собаки и специальное сканирующее оборудование. Четвероногие за считанные минуты обнаруживают запрещенные вещества и правонарушителей.
Фактически что-то скрыть при переходе через границу очень сложно. Однако, как показывает практика, люди изобретают необычные, опасные, а порой, забавные способы скрыть незадекларированный багаж.
Но каждого из них, как правило, выдает странное поведение. Конечно, люди понимают, что нарушают закон, и это заставляет многих нервничать. Такая реакция и привлекает внимание сотрудников таможенной службы.
При осмотре таможенники обнаруживают флешки, запчасти для компьютеров, табачные и ювелирные изделия, различные напитки, древние монеты и фальшивые купюры, лекарственные препараты, канцтовары, автошины, оружие и боеприпасы, бытовую технику (чаще телевизоры), даже диких птиц и животных – как живых, так и чучел.
Двадцать шестого января отмечается Международный день таможенника.
В преддверии своего профессионального праздника в Государственном таможенном комитете Узбекистана нам рассказали о самых необычных нарушителях, их методах скрыть багаж, а также о перевозимых предметах, которые не были задекларированы.
Живой багаж и наркотики
В декабре 2020 года сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета (УГТК) по Ташкентской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывезти из страны 7 соколов.
Инцидент произошел в Бекабаде.
"Для того чтобы птицы никак не выдали себя, им завязали глаза и перемотали лапы, а крылья заклеили скотчем. Они также были плотно размещены в сумке, что можно расценивать как жестокость по отношению к птицам. Четверо из них находились в критическом состоянии", — рассказали в ведомстве.
Соколов передали в Ташкентский зоопарк. После лечения и ухода пернатые чувствуют себя хорошо.
Согласно правилам, птицы были чипированы и внесены в Международный реестр. После 90-дневного карантина соколы будут выпущены на волю.
Не удалось вывезти из республики и экзотических обезьян. Автомобиль нарушителя, направлявшегося в соседнее государство, задержали на приграничном таможенном посту "Айбек" УГТК по Ташкентской области.
Внимание сотрудников привлекло подозрительно беспокойное поведение водителя.
"В результате досмотра в автомобиле были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в пассажирской таможенной декларации и при устном опросе белорукий гиббон и шесть яванских макак. В соответствии с требованиями закона Республики Узбекистан №408, ввоз и вывоз объектов животного мира и их частей за пределы страны осуществляется при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды", — напомнили в таможенном комитете.
По предварительным подсчетам, стоимость обнаруженных зверей составляет 100 миллионов сумов. Обезьянки также переданы в Ташкентский зоопарк.
Часто животные становятся жертвами браконьеров из-за ценности своих шкур или рогов.
Так, на приграничном таможенном посту "Сариасия" УГТК по Сурхандарьинской области в сумке одного из пассажиров были обнаружены рога бухарского оленя Хангул, не заявленные в декларации.
Как известно, это благородное животное занесено в Международную Красную книгу.
Та же участь постигла и дикого грызуна — ондатру. На приграничном посту "Фергана" во время таможенного контроля в грузовой части автомобиля под капустой было найдено более четырех тысяч шкурок ондатры. Их оценили в 247 миллионов сумов.
Попытками незаконно переправить наркотики через территорию республики мало кого сегодня можно удивить. Но интересны способы, к которым прибегают преступники.
Сотрудниками железнодорожного таможенного поста "Сариасия" Сурхандарьинского областного таможенного управления при участии СГБ и погранвойск выявлена попытка незаконной переправы наркотических средств.
Так, во время таможенной проверки грузового поезда, проезжавшего транзитом через Узбекистан, был использован инспекционно-досмотровой комплекс.
При участии служебных собак выяснилось, что на дне вагона с помощью металлических листов были оборудованы специальные тайники.
"Там были спрятаны завернутые в черный полиэтилен и обмотанные скотчем 23 единицы пятилитровых пластиковых контейнеров. При вскрытии в четырех контейнерах обнаружены героин (почти 12 кг) и гашиш (2,5 кг). В остальных 19 находилось гашишное масло (чуть более 81 кг), которое изготавливается из конопли", — рассказали в ведомстве.
После этого на железнодорожной станции "Дербенд" в Байсунском районе также произвели дополнительный таможенный контроль поезда.
В результате на дне еще одного вагона обнаружен такой же тайник. В общей сложности сотрудникам удалось предотвратить незаконный провоз через республику 172,5 кг наркотических средств.
Золото – в утюге, часах и желудке
Незаконное перемещение через таможенные границы ювелирных украшений — отдельная и не менее занимательная история.
Так, например, в международном аэропорту Ташкента внимание сотрудников Специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" привлекло беспокойное поведение прилетевшего международным рейсом одного из пассажиров.
В результате сканирования выяснилось, что внутри обычного, на первый взгляд, утюга, уложенного среди личных вещей, были спрятаны украшения из золота.
Их общая стоимость составила 168 миллионов сумов.
"Существуют предельные нормы беспошлинного ввоза отдельных видов товаров на территорию нашей страны. В частности, количество ввозимых физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 г", — напомнили в комитете.
Через некоторое время в том же аэропорту внимание к себе привлекла женщина, улетающая рейсом Ташкент - Дели. С помощью сканера Body scanning во внутренних органах у нее обнаружили инородный предмет.
Таким способом женщина пыталась скрыть 60-граммовый кусок литого золота стоимостью 24 миллиона сумов.
Другой пассажир, также вылетающий в Индию, выбрал менее опасный метод. Наручные часы из литого золота, которые были на нем во время досмотра, оказались самодельными, а на их внутреннюю сторону была прикреплена золотая монета.
Общий вес сокрытых драгоценностей составил около 113 г стоимостью более 22 миллионов сумов.
Среди основных задач таможенных органов — контроль порядка вывоза и ввоза исторических и культурных ценностей в соответствии с законом республики.
На приграничном таможенном посту "С. Наджимов" во время осмотра автомобиля Toyota Camry в ручной клади водителя обнаружили не заявленный в декларации и при устном опросе старинный самовар.
Как выяснилось, металлический сосуд был изготовлен в 1905 году на паровой самоварной фабрике торгово-промышленного товарищества "М. СЛІОЗБЕРГЪ" в Туле.
Сотрудниками УГТК по Республике Каракалпакстан также пресечен незаконный вывоз уникальных исторических ценностей.
В аэропорту Нукуса внимание таможенников привлек улетающий за рубеж пассажир. В его дорожной сумке были обнаружены не указанные в соответствующем документе 10 древних монет, изготовленных из металла медного цвета.
Экспертиза показала, что монеты с арабскими надписями относятся ко второй половине XIX века и были отчеканены во времена Кунгратской династии в Хорезме. Артефакты переданы в фонды Музея истории и культуры Республики Каракалпакстан.
Оригинально, но незаконно
На этот раз внимание сотрудников отдела борьбы с контрабандой и таможенного аудита таможенного управления Наманганской области привлек трактор.
Все бы ничего, но поработать водитель решил среди ночи, да еще и в Янгикурганском районе, который граничит с соседним государством.
"С первого взгляда трактор ТТЗ-28 как будто бы перевозил в прицепе снопы соломы. Но под ними искусно были спрятаны четыре вида лекарственных средств сомнительного качества общей стоимостью 2,7 млрд сумов, а также 1010 метров ткани", — рассказали в комитете.
А вот в Андижанской области на приграничном таможенном посту "Дустлик" внимание таможенников привлекло подозрительное поведение выезжающего мужчины.
В ходе таможенного досмотра внутри надетой обуви обнаружили 40 тысяч долларов (по 20 тысяч в каждой).