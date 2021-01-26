"Золотой" утюг, соколы и обезьянки — что незаконно везут через таможню Узбекистана

Есть предметы багажа, которые при въезде и выезде из страны подлежат обязательному пассажирскому таможенному декларированию: например, денежные средства и ювелирные изделия, превышающие допустимое по закону ограничение. Но иногда ситуации бывают весьма нестандартные.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik, Анна Желиховская. С сотрудниками таможенного контроля пассажиры встречаются в аэропорту, а также при пересечении границы Узбекистана на поезде или автомобиле.

При осмотре багажа используются служебные собаки и специальное сканирующее оборудование. Четвероногие за считанные минуты обнаруживают запрещенные вещества и правонарушителей.

© Sputnik / Александр Кондратюк Сотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля

Фактически что-то скрыть при переходе через границу очень сложно. Однако, как показывает практика, люди изобретают необычные, опасные, а порой, забавные способы скрыть незадекларированный багаж.

Но каждого из них, как правило, выдает странное поведение. Конечно, люди понимают, что нарушают закон, и это заставляет многих нервничать. Такая реакция и привлекает внимание сотрудников таможенной службы.

При осмотре таможенники обнаруживают флешки, запчасти для компьютеров, табачные и ювелирные изделия, различные напитки, древние монеты и фальшивые купюры, лекарственные препараты, канцтовары, автошины, оружие и боеприпасы, бытовую технику (чаще телевизоры), даже диких птиц и животных – как живых, так и чучел.

Двадцать шестого января отмечается Международный день таможенника.

В преддверии своего профессионального праздника в Государственном таможенном комитете Узбекистана нам рассказали о самых необычных нарушителях, их методах скрыть багаж, а также о перевозимых предметах, которые не были задекларированы.

Живой багаж и наркотики

В декабре 2020 года сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета (УГТК) по Ташкентской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывезти из страны 7 соколов.

Инцидент произошел в Бекабаде.

ГТК Узбекистана Соколы, изъятые на таможне

"Для того чтобы птицы никак не выдали себя, им завязали глаза и перемотали лапы, а крылья заклеили скотчем. Они также были плотно размещены в сумке, что можно расценивать как жестокость по отношению к птицам. Четверо из них находились в критическом состоянии", — рассказали в ведомстве.

Соколов передали в Ташкентский зоопарк. После лечения и ухода пернатые чувствуют себя хорошо.

ГТК Узбекистана Соколы, изъятые на таможне

Согласно правилам, птицы были чипированы и внесены в Международный реестр. После 90-дневного карантина соколы будут выпущены на волю.

Не удалось вывезти из республики и экзотических обезьян. Автомобиль нарушителя, направлявшегося в соседнее государство, задержали на приграничном таможенном посту "Айбек" УГТК по Ташкентской области.

Внимание сотрудников привлекло подозрительно беспокойное поведение водителя.

ГТК Узбекистана Гиббоны, изъятые на таможне

"В результате досмотра в автомобиле были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в пассажирской таможенной декларации и при устном опросе белорукий гиббон и шесть яванских макак. В соответствии с требованиями закона Республики Узбекистан №408, ввоз и вывоз объектов животного мира и их частей за пределы страны осуществляется при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды", — напомнили в таможенном комитете.

По предварительным подсчетам, стоимость обнаруженных зверей составляет 100 миллионов сумов. Обезьянки также переданы в Ташкентский зоопарк.

Часто животные становятся жертвами браконьеров из-за ценности своих шкур или рогов.

Так, на приграничном таможенном посту "Сариасия" УГТК по Сурхандарьинской области в сумке одного из пассажиров были обнаружены рога бухарского оленя Хангул, не заявленные в декларации.

ГТК Узбекистана Рога оленя, изъятые на таможне

Как известно, это благородное животное занесено в Международную Красную книгу.

Та же участь постигла и дикого грызуна — ондатру. На приграничном посту "Фергана" во время таможенного контроля в грузовой части автомобиля под капустой было найдено более четырех тысяч шкурок ондатры. Их оценили в 247 миллионов сумов.

ГТК Узбекистана Шкурки ондатры, изъятые на таможне

Попытками незаконно переправить наркотики через территорию республики мало кого сегодня можно удивить. Но интересны способы, к которым прибегают преступники.

Сотрудниками железнодорожного таможенного поста "Сариасия" Сурхандарьинского областного таможенного управления при участии СГБ и погранвойск выявлена попытка незаконной переправы наркотических средств.

Так, во время таможенной проверки грузового поезда, проезжавшего транзитом через Узбекистан, был использован инспекционно-досмотровой комплекс.

При участии служебных собак выяснилось, что на дне вагона с помощью металлических листов были оборудованы специальные тайники.

ГТК Узбекистана 172,5 кг наркотиков, изъятых на таможне

"Там были спрятаны завернутые в черный полиэтилен и обмотанные скотчем 23 единицы пятилитровых пластиковых контейнеров. При вскрытии в четырех контейнерах обнаружены героин (почти 12 кг) и гашиш (2,5 кг). В остальных 19 находилось гашишное масло (чуть более 81 кг), которое изготавливается из конопли", — рассказали в ведомстве.

После этого на железнодорожной станции "Дербенд" в Байсунском районе также произвели дополнительный таможенный контроль поезда.

В результате на дне еще одного вагона обнаружен такой же тайник. В общей сложности сотрудникам удалось предотвратить незаконный провоз через республику 172,5 кг наркотических средств.

Золото – в утюге, часах и желудке

Незаконное перемещение через таможенные границы ювелирных украшений — отдельная и не менее занимательная история.

Так, например, в международном аэропорту Ташкента внимание сотрудников Специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" привлекло беспокойное поведение прилетевшего международным рейсом одного из пассажиров.

В результате сканирования выяснилось, что внутри обычного, на первый взгляд, утюга, уложенного среди личных вещей, были спрятаны украшения из золота.

ГТК Узбекистана Золото в утюге, изъятом на таможне

Их общая стоимость составила 168 миллионов сумов.

"Существуют предельные нормы беспошлинного ввоза отдельных видов товаров на территорию нашей страны. В частности, количество ввозимых физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 г", — напомнили в комитете.

Через некоторое время в том же аэропорту внимание к себе привлекла женщина, улетающая рейсом Ташкент - Дели. С помощью сканера Body scanning во внутренних органах у нее обнаружили инородный предмет.

Таким способом женщина пыталась скрыть 60-граммовый кусок литого золота стоимостью 24 миллиона сумов.

Другой пассажир, также вылетающий в Индию, выбрал менее опасный метод. Наручные часы из литого золота, которые были на нем во время досмотра, оказались самодельными, а на их внутреннюю сторону была прикреплена золотая монета.

Общий вес сокрытых драгоценностей составил около 113 г стоимостью более 22 миллионов сумов.

Среди основных задач таможенных органов — контроль порядка вывоза и ввоза исторических и культурных ценностей в соответствии с законом республики.

На приграничном таможенном посту "С. Наджимов" во время осмотра автомобиля Toyota Camry в ручной клади водителя обнаружили не заявленный в декларации и при устном опросе старинный самовар.

ГТК Узбекистана Самовар, изъятый на таможне

Как выяснилось, металлический сосуд был изготовлен в 1905 году на паровой самоварной фабрике торгово-промышленного товарищества "М. СЛІОЗБЕРГЪ" в Туле.

Сотрудниками УГТК по Республике Каракалпакстан также пресечен незаконный вывоз уникальных исторических ценностей.

В аэропорту Нукуса внимание таможенников привлек улетающий за рубеж пассажир. В его дорожной сумке были обнаружены не указанные в соответствующем документе 10 древних монет, изготовленных из металла медного цвета.

ГТК Узбекистана Древние монеты, изъятые на таможне

Экспертиза показала, что монеты с арабскими надписями относятся ко второй половине XIX века и были отчеканены во времена Кунгратской династии в Хорезме. Артефакты переданы в фонды Музея истории и культуры Республики Каракалпакстан.

Оригинально, но незаконно

На этот раз внимание сотрудников отдела борьбы с контрабандой и таможенного аудита таможенного управления Наманганской области привлек трактор.

Все бы ничего, но поработать водитель решил среди ночи, да еще и в Янгикурганском районе, который граничит с соседним государством.

"С первого взгляда трактор ТТЗ-28 как будто бы перевозил в прицепе снопы соломы. Но под ними искусно были спрятаны четыре вида лекарственных средств сомнительного качества общей стоимостью 2,7 млрд сумов, а также 1010 метров ткани", — рассказали в комитете.

А вот в Андижанской области на приграничном таможенном посту "Дустлик" внимание таможенников привлекло подозрительное поведение выезжающего мужчины.

В ходе таможенного досмотра внутри надетой обуви обнаружили 40 тысяч долларов (по 20 тысяч в каждой).