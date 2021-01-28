Для комфорта путешествующих внедряются самые современные технологии: новый вид регистрации пассажиров и багажа и максимально удобное обслуживание при посадке.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik, Дильшода Рахматова. В Самарканде будет построен современный аэропорт, который в будущем обеспечит обслуживание туристов, а также гостей ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Для строительства привлечены ведущие международные эксперты по архитектуре. При проектировании был использован уже накопленный опыт по обеспечению санитарно-гигиенической безопасности.

"Вплоть то того, что, например, воздух который циркулирует внутри здания, будет полностью обеззаражен специальной системой. Со входа до посадки на самолет полностью будут соблюдаться требования санитарно-гигиенической безопасности", - рассказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

По его словам, на следующие 15-20 лет этого достаточно, чтобы обслуживать и туристические потоки, и местное население.

Для комфорта путешествующих внедряются самые современные технологии: новый вид регистрации пассажиров и багажа и максимально удобное обслуживание при посадке. Всего будет 26 регистрационных точек: отдельно для международных вылетов и местных. Отдельно расположат и залы ожидания - международный и местный.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Новые технологии и санитарная безопасность: как строится аэропорт в Самарканде

Пропускная способность за час - 600 человек вылетающих из страны и 600 прибывающих.

Также в аэропорту имеется система видеонаблюдения и безопасности.

"Сейчас на стройке работают 250 человек. Все идет по графику - 1 сентября сдадим", - рассказал руководитель проекта Бахром Усманов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Новые технологии и санитарная безопасность: как строится аэропорт в Самарканде

Также известно, что на лётном шоссе сделали специально дополнительную полосу международного стандарта для принятия большегрузных боингов.

Рабочего названия у аэропорта пока нет, но проводится конкурс. Правда, есть уже и несколько вариантов: "Амир Темур", "Мирзо Улугбек", "Самарканд".