Zoom, Skype и другие сервисы станут доступны для заключенных — МВД

Все учреждения по отбыванию наказания обеспечили волоконно-оптическими каналами связи, а работников оснастили боди-камерами.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Замглавы управления по воспитательным и общественным работам Главного управления исполнения наказаний МВД Джамшид Султонов рассказал о том, какие новшества создаются для осужденных и их семей.

Эту тему он поднял в ходе пресс-конференции, прошедшей в Агентстве по информации и массовых коммуникаций.

Так, отмечается, что теперь встречи заключенных с родственниками и другими лицами могут проводиться онлайн в режиме видеоконференцсвязи.

Для этого все учреждения по отбыванию наказания обеспечили волоконно-оптическими каналами связи. Сотрудникам органов исполнения наказания, в свою очередь, выдали личные видеорегистраторы.

По словам Султонова, в Узбекистане значительно улучшили условия и права для заключенных:

впервые лица, совершившие менее тяжкие преступления, получили право участия в голосовании на выборах;

в законодательство имплементированы "Правила минимальных стандартов обращения с заключенными", принятые Генеральной Ассамблеей ООН;

почти вдвое увеличилось количество телефонных разговоров, встреч и денежных переводов с близкими родственниками лиц, содержащихся в закрытых учреждениях;

гарантировано неприменение дисциплинарных мер к лицу, приговоренному к лишению свободы за проступки, совершенные в состоянии психического расстройства;

законом закреплено право размещения нуждающихся в неотложной медицинской помощи в территориальных учреждениях Минздрава;

осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях, предоставлено право на выплату пенсии и социальное страхование;

сняты ограничения на свидания несовершеннолетних осужденных с родителями;

для женщин-заключенных введена отдельная процедура встреч со своими несовершеннолетними детьми в детских домах.

Время наказания — с пользой

Султонов отметил, что 1118 осужденных, не имевших квалификации, прошли обучение востребованным на рынке труда навыкам и получили соответствующие сертификаты.

Для несовершеннолетних осужденных воспитательной колонии организованы курсы вождения категории "Б".

Уже 25 из них прошли обучение и получили водительские права.

По данным МВД, в Узбекистане имеется 43 места отбывания наказания и 11 следственных изоляторов. Из них 18 колоний закрытого типа и 25 колоний-поселений.

Планируется поэтапно сократить 25 колоний-поселений, они заполнены заключенными лишь на 56,4%, то есть, 43,6% пустуют.

За последние четыре года принято три закона, пять указов президента, восемь постановлений и распоряжений правительства и 14 других нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее расширение прав и законных интересов осужденных.