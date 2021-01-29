Жители Самаркандской области будут вакцинироваться в феврале и марте

Нет точных данных, сколько жителей региона являются носителями этой инфекции, поскольку очень часто заболевание бессимптомно или в легкой форме, отметил Адхам Бхромов.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан продолжает переговоры с российским производителей вакцины от коронавируса о закупке препарата "Спутник V", об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал глава СЭС Адхам Бахромов. По его словам, прорабатывается вопрос поставки 100 тысяч доз вакцины.

Кроме того, 9 000 добровольцев в Узбекистане вакцинировались вакциной от COVID-19, разработанную китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Половина из них уже прошли второй этап клинических исследований. Никакие побочные эффекты не проявились.

Бахромов отметил, что нет точных данных, сколько жителей региона являются носителями этой инфекции, поскольку очень часто заболевание бессимптомно или в легкой форме. Также неизвестно, как долго стабилен иммунитет, сформированный после болезни.

К вопросу массовой вакцинации населения важно подойти с осторожностью: подготовить медиков, продумать вопросы хранения и транспортировки препарата.

В конце февраля-начале марта в Самаркандской области будут привиты порядка 15 тысяч человек. В числе первых получат вакцину медработники, педагоги, люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями.