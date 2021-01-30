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Хоким Чиланзарского района Даврон Хидоятов

В Ташкентской области назначен новый руководитель

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Sputnik Узбекистан
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Глава государства подписал указ, в котором назначил Даврона Хидоятова исполняющим обязанности главы областной администрации.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Холматов Рустам Курбонназарович освобожден от должности хокима Ташкентской области. Вместо него исполнять обязанности главы областной администрации будет Хидоятов Даврон Абдулпаттахович. Такое решение принял глава государства, подписав соответствующий указ.

До нынешнего назначения Хидоятов был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. А прежде - с апреля 2017 года работал на посту и.о. хокима Чиланзарского района.

О том, какую должность теперь займет Рустам Холматов не сообщается.

Для справки: в июне 2019 года после освобождения от должности Гуломжона Ибрагимова по состоянию здоровья, Холматов стал исполняющим обязанности главы Ташобласти.

Теги:
Президент, Указ, хоким, Ташкентская область



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