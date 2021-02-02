Назначен новый заместитель советника президента

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. На должность заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен замминистра народного образования Дилшод Кенжаев. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.
Кенжаев родился 3 января 1977 года в Баликчинском районе Андижанской области. Он окончил Национальный университет Узбекистана, а также Академию государственного и общественного строительства при президенте.
Дилшод Кенжаев сменит на посту экс-замминистра иностранных дел Абдужаббора Абдувохидова.