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Дилшод Кенжаев, заместитель министра народного образования Республики Узбекистан

Назначен новый заместитель советника президента

Международный Пресс Клуб
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15919744/Naznachen-novyy-zamestitel-sovetnika-prezidenta.html

Пост занял заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. На должность заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен замминистра народного образования Дилшод Кенжаев. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.

Кенжаев родился 3 января 1977 года в Баликчинском районе Андижанской области. Он окончил Национальный университет Узбекистана, а также Академию государственного и общественного строительства при президенте.

Дилшод Кенжаев сменит на посту экс-замминистра иностранных дел Абдужаббора Абдувохидова.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, советник, назначение



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