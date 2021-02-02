Назначен новый заместитель советника президента

В автомобиле марки "Матиз" пассажир пытался провезти 1,18 грамма марихуаны, а на следующий день в автомобиле марки "Ласетти" другой пассажир вез с собой 0,43 грамма гашиша. Обоих задержали.

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