В Карши открылась новая IT-школа

Созданные условия станут важным фактором в деле повышения знаний и улучшения навыков у молодежи в сфере программирования и информационно-коммуникационных технологий.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. На базе школы №42 в городе Карши открылась специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

"В школе организованы современные аудитории информатики и робототехники, цифровая библиотека. Аудитории оснащены современной компьютерной техникой и интерактивными сенсорными досками", - говорится в информации.

Согласно данным пресс-службы, созданные условия станут важным фактором в деле повышения знаний и улучшения навыков у молодежи в сфере программирования и информационно-коммуникационных технологий.

На церемонии также состоялось награждение преподавателей, вошедших в топ-100 в рамках мегапроекта "Один миллион программистов".