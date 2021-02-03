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Девочка выбирает портфель

В Янгиюле мужчина пытался похитить 8-летнюю девочку — его объявили в розыск

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15924547/V-Yangiyule-muzhchina-pytalsya-pokhitit-8-letnyuyu-devochku--ego-obyavili-v-rozysk.html

В беседе с представителями уполномоченных органов, родители школьницы заявили, что не знакомы с человеком, изображенным на снимке с видеокамер.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Янгиюле незнакомец пытался украсть 8-летнюю девочку. Эта информация получила широкую огласку в социальных сетях, после чего правоохранительные органы взяли дело под собственный контроль, сообщают в УВД Ташкентской области.

В Ташкенте преступник пытался похитить школьника >>

По предварительным данным, 29 января ученица 1-го класса после уроков вышла из школы и направилась домой. В этот момент к ней подошел мужчина и заговорил с ней. Он пообещал купить ей сласти, если она пойдет вместе с ним. Злоумышленник взял ее школьный портфель, и они направились в сторону рынка. 

"Спустя какое-то время девочка начала плакать и сказала, что не пойдет с ним. После этого незнакомец вернул девочке портфель и пошел дальше один", — информируется в релизе.

В процессе беседы с представителями уполномоченных органов родители школьницы заявили, что не знакомы с человеком, изображенным на снимке с видеокамер.

В настоящий момент следственным отделом проводятся оперативные мероприятия по установлению личности незнакомца.

Теги:
Ташкентская область, розыск, дети, Похищение



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