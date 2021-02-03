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Русский мат делает язык богаче — считает каждый пятый россиянин

© Fotolia / Kim Schneider
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15927410/Russkiy-mat-delaet-yazyk-bogache--schitaet-kazhdyy-pyatyy-rossiyanin.html

Ранее эксперты отмечали, что у русского мата сильная энергетика, он помогает войти в доверие и подружиться.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Матерные слова обогащают русский язык — так считают сами россияне, точнее, каждый пятый гражданин.

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© sputnik Табылды Кадырбеков
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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру.

Речь об использовании ругательств зашла в контексте нового постановления, согласно которому с 1 февраля все соцсети на российском пространстве должны теперь удалять нецензурную лексику.

Как это будет работать: администраторы пабликов должны будут выискивать посты, комментарии с матерными словами и блокировать подобные публикации.

Выяснилось, что такую инициативу поддерживают многие россияне — 71%, в то время как свободу слова в виртуальном пространстве поддержали 29% респондентов.

Цензуру в СМИ и литературе поддерживают, в свою очередь, только 40% жителей страны.

"Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены: мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры", — говорится в отчете.

Всего в исследовании приняли свыше 3,5 тысячи человек.

Ранее доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Елистратов рассказал, что у русского мата сильная энергетика.

По его словам, при помощи нецензурных слов "мы пытаемся воздействовать, гвоздь не забивается, мы с ним разговариваем этим зыком, и он тут же забивается почему-то".

Теги:
язык, Россия, русский язык, русский мат



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