Русский мат делает язык богаче — считает каждый пятый россиянин

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Матерные слова обогащают русский язык — так считают сами россияне, точнее, каждый пятый гражданин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру.
Речь об использовании ругательств зашла в контексте нового постановления, согласно которому с 1 февраля все соцсети на российском пространстве должны теперь удалять нецензурную лексику.
Как это будет работать: администраторы пабликов должны будут выискивать посты, комментарии с матерными словами и блокировать подобные публикации.
Выяснилось, что такую инициативу поддерживают многие россияне — 71%, в то время как свободу слова в виртуальном пространстве поддержали 29% респондентов.
Цензуру в СМИ и литературе поддерживают, в свою очередь, только 40% жителей страны.
"Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены: мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры", — говорится в отчете.
Всего в исследовании приняли свыше 3,5 тысячи человек.
Ранее доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Елистратов рассказал, что у русского мата сильная энергетика.
По его словам, при помощи нецензурных слов "мы пытаемся воздействовать, гвоздь не забивается, мы с ним разговариваем этим зыком, и он тут же забивается почему-то".