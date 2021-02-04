Какие изменения ждут узбекистанцев в 2021 году — указ президента

Согласно документу, значительные преобразования произойдут в сферах предпринимательства, здравоохранения, электроэнергетики, налогообложения и таможенного контроля. К тому же будет пересмотрена система пенсионных выплат и пособий, а также оказана помощь студентам.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане определены приоритетные направления развития в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Соответствующий указ подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.

Продление льгот для бизнесменов

До конца 2021 года пролонгирован срок действия:

уплаты задолженности по земельному налогу и налогу на имущество (по состоянию на 1 января 2021 г.) предпринимателей в сферах туризма, транспорта и общепита;

приостановления начисления пени на задолженность по налогу на имущество и земельному налогу предпринимателям, которые испытывают временные трудности. Также не допускается применение мер принудительного взыскания налоговой задолженности по этим налогам;

суммы беспроцентной отсрочки (рассрочки) остатка налога на имущество и земельного налога (по состоянию на 31 декабря 2020 г.), предоставленной в период коронавирусной пандемии;

моратория на проведение налогового аудита у субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги, с поэтапным внедрением системы "риск-анализ" для сокращения доли "теневой экономики".

Отмечается, что мораторий распространяется только на налоговый аудит. Таким образом, камеральная и выездная проверки могут проводиться без ограничений.

Поддержка студенческой молодежи

В период с 2021 по 2022 учебного года будут внедрены:

грант президента для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах в вузы;

практика предоставления образовательного кредита семьям с двумя и более детьми, обучающимися в вузах на контрактной основе, и возвращения кредита студентом после окончания обучения;

количество государственных грантов увеличится на 25%, для девушек из нуждающихся семей – в 2 раза. Вводится система выделения гранта частным вузам на подготовку специалистов;

с 1 сентября 2021 года полномочия по присвоению научных степеней и званий поэтапно передаются научным советам престижных вузов;

меняется порядок предоставления академического отпуска. Для студентов, получающих этот отпуск, обучение по их желанию переводится на заочную и дистанционную форму (если в вузе имеются такие формы). Студентам, не имеющим возможности продолжить образование в традиционной форме по причине ухода за больным членом семьи, также предоставляется право получения академического отпуска. Отменяются количественные ограничения на предоставление академического отпуска. Отменяется практика переобучения студентов, вернувшихся из академического отпуска, по ранее пройденным предметам.

Укрепление сферы здравоохранения и социальной защиты

Для поддержки здоровья населения и обеспечения социальной защиты:

с 1 июля 2021 года среднему медицинскому персоналу в качестве самозанятости разрешается заниматься "медсестринским делом";

до конца 2021 года будут обеспечены жильем 900 круглых сирот – выпускников домов "Мехрибонлик", нуждающихся в жилье;

для граждан будет внедрена возможность приобретать протезно-ортопедические изделия по своему выбору у любого производителя за счет средств (сертификата), выдаваемых государством;

назначение инвалидности на бессрочный период гражданину с анатомическими дефектами, имеющему явные признаки инвалидности, без проведения дополнительного освидетельствования.

Внедрение реформ в пенсионной сфере

При назначении пенсий и пособий с 1 июня 2021 года:

трудовой стаж за период до 2005 года, когда не велась электронная база данных о зарплате и стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей о трудовом стаже лица без истребования подтверждающих документов;

отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям и пособиям за период от трех и более лет;

работающим гражданам предоставляется право на добровольной основе ежемесячно уплачивать соцналог с доходов для получения в будущем пенсионного обеспечения их неработающими супругами;

пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме оформляются гражданами в процессе открытия банковских пластиковых карт в филиалах коммерческих банков или в электронной форме посредством мобильных приложений без обращения в отделение внебюджетного Пенсионного фонда;

отменяется обязательство лиц, получающих пенсии в безналичной форме, посещать Пенсионный фонд каждые шесть месяцев.

Также по состоянию на 1 февраля 2021 года списывается задолженность по суммам излишних выплат, выявленная в результате проверок пенсий и пособий.

Компенсация затрат в сфере туризма

С 1 марта 2021-го по 1 июня 2022 года внедряется механизм возмещения части следующих расходов на путешествия по Узбекистану:

авиаперевозчикам – в размере 25% стоимости авиабилета по направлению внутреннего туризма;

туроператорам и турагентам – в размере 15% стоимости авиа- и ж/д билетов по турам, организуемым для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане.

К тому же возмещается 10% стоимости услуг по размещению (гостиничные услуги). При этом компенсация части этих расходов предоставляется при условии не менее одной ночевки в объектах размещения, расположенных в регионах, в которые осуществлено путешествие.

Отмена монополии в обеспечении электроэнергией и природным газом

Для устранения монополии в электроэнергетической и газодобывающей отраслях, а также формирования рыночных отношений:

отменяется таможенная пошлина на импорт сжиженного газа, а также разрешительные документы, требуемые для его импорта;

до 1 июня 2021 года будет разработана дорожная карта по формированию оптового рынка для производителей и импортеров путем внедрения рыночных механизмов в сфере обеспечения указанными ресурсами.

Преобразования в налоговой сфере

До 1 июля 2021 года будет внедрена электронная система по автоматическому формированию доходов и расходов фермерских хозяйств и направление их в налоговые органы на основе принципа "Налоговик – помощник".

Юридическим лицам и фермерским хозяйствам, доходы которых за предыдущий год составляют не менее 5 млрд сумов, дается право участвовать в налоговом мониторинге.

Внедрение инновационных технологий в таможенном контроле

С 1 июля 2021 года внедряется:

поэтапно в порядке эксперимента "таможенные посты удаленного электронного декларирования";

удаленное управление процессами таможенного оформления для сокращения влияния человеческого фактора;

практика общего онлайн-контроля путем цифровизации процессов регистрации перевозчиков, проверки документов, взыскания платежей за оказанные им услуги, осуществляемые ветеринарными и фитосанитарными органами на границе.

Новый порядок в вопросе приобретения гражданства

С 1 мая 2021 года внедряется порядок признания гражданином Узбекистана лиц без гражданства (не принявших гражданство иностранного государства), прибывших до 1 января 2005 года и постоянно проживающих в стране, а также постоянно проживающих в стране на протяжении 15 лет при изъявлении ими желания.

Обновленные требования к владельцам автотранспорта

В трехмесячный срок будет разработан проект, который предусматривает:

проведение техосмотра автомототранспорта на основе принципа экстерриториальности, а также отмену требования проведения техосмотра нового автомототранспорта;

осуществление в одном из регистрационно-экзаменационных отделов Ташкента, Нукуса и областных центров проведения госрегистрации автомототранспорта и выдачи им номерных знаков независимо от территории регистрации по месту постоянного проживания граждан;

осуществление во всех регистрационно-экзаменационных отделах, а также не менее чем в 20 центрах госуслуг регистрации (в том числе замены или выдачи нового вместо утерянного) водительского удостоверения независимо от территории регистрации по месту постоянного жительства граждан;

создание возможности наблюдения общественностью, в том числе через интернет, процесса приема экзамена у претендентов на получение водительского удостоверения;

повышения уровня обеспеченности пешеходных переходов современными светофорами.

Контроль за неправомерной вырубкой деревьев

До 31 декабря 2021 года продлевается мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

При этом в двухмесячный срок вводится обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево и кустарник 10 крупных саженцев, не уступающих по своей ценности срубленным деревьям и кустарникам, а также уходу за ними в течение не менее двух лет. За незаконно вырубленные деревья и кустарники – посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение трех лет.

Помимо этого, внедряется система поощрения граждан, которые выявили или предотвратили незаконную вырубку деревьев и кустарников.