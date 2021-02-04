Предприниматели будут оказывать госуслуги — какие требования им предъявят

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане обсуждают проекта положения о порядке выдачи сертификатов субъектам предпринимательства для их деятельности в качестве агентов по предоставлению госуслуг.
Как получить сертификат
Чтобы получить сертификат, предприниматель должен пройти 40-часовой курс обучения и сдать квалификационный экзамен в форме тестирования. Размер оплаты за обучение определяют образовательные центры, при этом сумма не должна превышать 5-кратный размер БРВ.
Экзамен включает в себя 50 вопросов по темам, перечень которых размещается на официальном сайте Агентства госуслуг.
Кандидат, правильно ответивший не менее чем на 70% вопросов, считается сдавшим квалификационный экзамен.
Требования, которым должен соответствовать предприниматель для предоставления госуслуг:
- наличие здания, площадью не менее 15 м2;
- обеспечение каждого работника компьютером и оргтехникой;
- помещение должно быть оборудовано не менее чем пятью сиденьями для граждан.
Агентство ведет реестр агентов, оказывающих госуслуги. Кроме того, будет утвержден перечень госуслуг, которые не могут быть оказаны агентами-субъектами предпринимательства.
Постановлением президента предусмотрена поэтапная передача частному сектору государственных функций через аутсорсинг, краудсорсинг, государственный социальный заказ, аккредитацию и сертификацию.