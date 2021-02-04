Предприниматели будут оказывать госуслуги — какие требования им предъявят

Чтобы получить сертификат, предприниматель должен пройти 40-часовой курс обучения и сдать квалификационный экзамен в форме тестирования.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане обсуждают проекта положения о порядке выдачи сертификатов субъектам предпринимательства для их деятельности в качестве агентов по предоставлению госуслуг.

Как получить сертификат

Чтобы получить сертификат, предприниматель должен пройти 40-часовой курс обучения и сдать квалификационный экзамен в форме тестирования. Размер оплаты за обучение определяют образовательные центры, при этом сумма не должна превышать 5-кратный размер БРВ.

Экзамен включает в себя 50 вопросов по темам, перечень которых размещается на официальном сайте Агентства госуслуг.

Кандидат, правильно ответивший не менее чем на 70% вопросов, считается сдавшим квалификационный экзамен.

Требования, которым должен соответствовать предприниматель для предоставления госуслуг:

наличие здания, площадью не менее 15 м 2 ;

; обеспечение каждого работника компьютером и оргтехникой;

помещение должно быть оборудовано не менее чем пятью сиденьями для граждан.

Агентство ведет реестр агентов, оказывающих госуслуги. Кроме того, будет утвержден перечень госуслуг, которые не могут быть оказаны агентами-субъектами предпринимательства.

Постановлением президента предусмотрена поэтапная передача частному сектору государственных функций через аутсорсинг, краудсорсинг, государственный социальный заказ, аккредитацию и сертификацию.