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Мигалка на крыше автомобиля полиции

В Кашкадарье за рукоприкладство уволен сотрудник транспортной службы — видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15932497/V-Kashkadare-za-rukoprikladstvo-uvolen-sotrudnik-transportnoy-sluzhby--video.html

Инцидент произошел 30 января 2021 года в Яккабагском районе. В ходе проведенного расследования было вынесено решение о превышении служебных полномочий.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись напряженного разговора между инспектором ДПС, сотрудником транспортного управления и водителем Damas. В ходе экспрессивной беседы один из представителей правоохранительных органов применил силу в отношении владельца машины.

Как сообщают в пресс-службе управления транспорта Кашкадарьинской области, инцидент произошел 30 января 2021 года в Яккабагском районе.

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В ходе проведенного расследования было вынесено решение о превышении служебных полномочий. За совершение противоправного действия при исполнении должностных обязанностей сотрудник госслужбы был уволен. 

Теги:
увольнение, ДПС, Происшествие



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