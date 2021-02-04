В Кашкадарье за рукоприкладство уволен сотрудник транспортной службы — видео

Инцидент произошел 30 января 2021 года в Яккабагском районе. В ходе проведенного расследования было вынесено решение о превышении служебных полномочий.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В социальных сетях распространилась видеозапись напряженного разговора между инспектором ДПС, сотрудником транспортного управления и водителем Damas. В ходе экспрессивной беседы один из представителей правоохранительных органов применил силу в отношении владельца машины.

Как сообщают в пресс-службе управления транспорта Кашкадарьинской области, инцидент произошел 30 января 2021 года в Яккабагском районе.

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В ходе проведенного расследования было вынесено решение о превышении служебных полномочий. За совершение противоправного действия при исполнении должностных обязанностей сотрудник госслужбы был уволен.