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Гражданка Узбекистана в новосибирском аэропорту Толмачево

Сколько узбекистанцев вернулось на родину из России с начала пандемии

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15938148/Skolko-uzbekistantsev-vernulis-na-rodinu-iz-Rossii-s-nachala-pandemii.html

В 2020 году взаимодействие между РФ и РУз по вопросам миграционного характера, помощи россиянам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом, и узбекским гражданам на территории РФ активно развивалось, заявила уполномоченный по правам человека в России.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Более 12 тысяч узбекистанцев вернулись в родную страну из России во время пандемии коронавируса, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с послом РУз в РФ Ботиржоном Асадовым.

"В продолжение насыщенного рабочего дня провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Закировичем Асадовым", — рассказала омбудсмен на своей странице в Instagram.

По итогам совместной работы во время пандемии удалось вернуть домой более 12 тысяч мигрантов из Узбекистана, находившихся на территории Самарской области, сообщила Москалькова.

"Считаю, что у нас сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления связей", — подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

Так, потенциально возможное присоединение правозащитных институтов РУз к Евразийскому альянсу омбудсменов "умножит возможности в отстаивании прав граждан России и Узбекистана", отметила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым
Теги:
пандемия, Ботиржон Асадов, Татьяна Москалькова, Узбекистанцы, Узбекистан, Россия



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