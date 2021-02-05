Сколько узбекистанцев вернулось на родину из России с начала пандемии

В 2020 году взаимодействие между РФ и РУз по вопросам миграционного характера, помощи россиянам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом, и узбекским гражданам на территории РФ активно развивалось, заявила уполномоченный по правам человека в России.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Более 12 тысяч узбекистанцев вернулись в родную страну из России во время пандемии коронавируса, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с послом РУз в РФ Ботиржоном Асадовым.

"В продолжение насыщенного рабочего дня провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Закировичем Асадовым", — рассказала омбудсмен на своей странице в Instagram.

По итогам совместной работы во время пандемии удалось вернуть домой более 12 тысяч мигрантов из Узбекистана, находившихся на территории Самарской области, сообщила Москалькова.

"Считаю, что у нас сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления связей", — подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

Так, потенциально возможное присоединение правозащитных институтов РУз к Евразийскому альянсу омбудсменов "умножит возможности в отстаивании прав граждан России и Узбекистана", отметила Москалькова.