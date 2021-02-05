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В Ферганской области сменился хоким

Хокимият Ферганской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15942819/V-Ferganskoy-oblasti-smenilsya-khokim.html

По результатам референдума большинством голосов на вакантную должность был утвержден Хайрулло Бозоров.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Фергане в рамках внеочередного заседания областного Совета народных депутатов глава государства Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть на пост областного хокима кандидатуру Хайрулло Бозорова, сообщают в администрации.

По результатам референдума большинством голосов Бозоров был утвержден на вакантную должность.

Отмечается, что до назначения он временно исполнял обязанности хокима Ферганской области с сентября 2020-го.

Хайрулло Бозоров родился в 1976 году в Чартакском районе Наманганской области. Ранее он работал на различных должностях в банковской сфере. В период с 2015 по 2020 гг. был хокимом Наманганской области.




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